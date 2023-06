Hamburgs Harry Potter reicht den Zauberstab weiter

Der berühmteste Zauberschüler der Welt bekommt in Hamburg ein neues Gesicht. Markus Schöttl (45) war von Anfang an als Harry Potter zu sehen, jetzt gibt der Schauspieler den Staffelstab weiter. Der neue Hauptdarsteller im Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“ kommt erneut aus Österreich.

Ab dem 2. August steht Josef Ellers (35) als Harry Potter auf der Bühne im Hamburger „Mehr! Theater“. Der Kärntner war Ensemble-Mitglied der Wiener Kammerspiele und spielte am Münchener Staatstheater am Gärtnerplatz. Fans des ZDF-Krimis „SOKO Donau“ kennen Ellers ebenfalls aus mehreren Episoden.

Hamburg: Josef Ellers ersetzt Markus Schöttl als Harry Potter

Der 35-Jährige probt bereits, um in wenigen Wochen seine neue Rolle zu übernehmen. „Als Harry Potter Teil dieser einzigartigen Produktion sein zu dürfen, erfüllt mich mit großem Stolz. Und Hamburg fasziniert mich schon jetzt sehr. Wenn ich nicht gerade auf der Bühne stehe und spiele oder probe, verbringe ich meine Freizeit am liebsten am Wasser – Hamburg hat ja zum Glück mehr als genug davon“, sagte Josef Ellers.

Neben der Hauptrolle besetzt die Produktionsfirma Mehr-BB Entertainment auch die Rolle von Harry Potters Sohn Albus neu. Als solcher ist künftig anstelle von Vincent Lang Mattis Moll zu sehen – der wiederum schon als Viktor Krum in der zweigeteilten Version des Theaterstücks in Hamburg auf der Bühne stand.

Noch im Juni werde „Harry Potter und das verwunschene Kind“ die Marke von 500.000 Zuschauer:innen knacken, hieß es weiter. Der bisherige Cast ist noch bis zum 30. Juli im „Mehr! Theater“ am Großmarkt zu sehen.