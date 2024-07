Harry Potter knackt in Hamburg die Millionenmarke

Seit Dezember 2021 wird das Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“ mittlerweile in Hamburg gespielt. Nun wird die Millionenmarke geknackt.

Am 31. Juli werden eine Million Menschen die seit Dezember 2021 laufende Produktion „Harry Potter und das verwunschene Kind“ am Großmarkt gesehen haben. Passenderweise fällt der Tag auf den Geburtstag des Romanhelden Harry Potter, der dem Kinderbuch zufolge an einem 31. Juli geboren wurde.

Mit dem Theaterstück sei in Hamburg ein „magischer Zuschauermagnet“ etabliert worden, sagte Produktionsgeschäftsführer Matthias Lienemann. Die deutschsprachige Version des achten Buches aus der erfolgreichen „Harry Potter“-Reihe von J.K. Rowling wird nur in Hamburg aufgeführt. Zudem kommt es noch auf die Bühnen in London, Tokio und New York.

Viele Gäste kommen wegen Harry-Potter-Stück nach Hamburg

„Über 70 Prozent unserer Gäste kommen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum extra nach Hamburg gereist, um die Fortsetzung der Harry-Potter-Saga live auf der Bühne zu sehen.“ Gleichzeitig zeigten die Kundenbefragungen, dass die Show der Hauptanlass der Reise in die Hansestadt ist. „Viele bleiben über Nacht und verbinden den Theaterbesuch mit einem Städtetrip.“

Das könnte Sie auch interessieren: Brauerei-Ruine: Wo ist der Holsten-Ritter hin?

Die Geschichte war zunächst – wie auch in den Theatern auf anderen Kontinenten – als langes Zwei-Teile-Stück angelegt. Die Fünf-Stunden-Version haben an der Elbe rund 350.000 Menschen gesehen.

Seit Februar läuft kompaktere Version

Seit Februar 2023 läuft die auf reguläre Theaterlänge gekürzte, kompaktere Ausführung. Damit können auch mehr Besucher pro Tag das deutschsprachige Theaterstück sehen, weil es zweimal aufgeführt werden kann. Zum Vergleich: Das Musical „König der Löwen“, das seit 2001 in der Hansestadt aufgeführt wird, konnte im Mai 2023 die erreichte Marke von 15 Millionen Besucherinnen und Besuchern feiern. (dpa)