Hamburger Kino wird 30 – Kult-Regisseur feiert mit

Das Hamburger Zeise-Kino aus Ottensen feiert Geburtstag: Mit seinem Programm-Kino wurde es mehrfach von der Bundesregierung ausgezeichnet. Frische Ideen halfen durch die Corona-Zeit. Nun feiert es am Freitag sein dreißigjähriges Bestehen: Auch Hamburgs Kult-Regisseur Fatih Akin feiert mit.

Wim Wenders, Maria Schrader, Fatih Akin, Lars Eidinger – unzählige deutsche Schauspieler und Filmemacher kennen das Hamburger Zeise-Kino gut und haben dort ihre neuesten Werke vorgestellt. Nun feiert das Programm-Kino sein 30-jähriges Bestehen. Das 1993 gegründete Zeise hebt sich von vielen anderen der rund 25 Kinos in der Hansestadt vor allem dadurch ab, dass es viel Nähe zu den Filmemachern schafft.

„Im Herzen von Hamburg-Altona bieten die Zeise-Kinos seit 30 Jahren ein Programm für alle Generationen – mit einer Vielzahl an Premieren und Filmgesprächen mit hochkarätigen Filmschaffenden, den Slams in der Zeise-Late-Night und einem immer gut besuchten Kinderkino“, sagte Helge Albers, Geschäftsführer der Moin Filmförderung, der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Besonderer Stolz des Kinos: Echte Stars im Gespräch mit Publikum

Auf die Nähe zu den Filmemachern ist auch Geschäftsführer Matthias Elwardt stolz. „Wir haben bei mehr als 200 Vorstellungen im Jahr Filmschaffende zu Gast und bieten die Möglichkeit an, sie kennenzulernen und mit ihnen mit ins Gespräch zu kommen. Das ist wirklich besonders“, sagte er dazu. „Besonders stolz sind wir natürlich darauf, dass Maria Schrader zu „She said“ in Deutschland nur ein einziges Kino besucht hat – und das war das Zeise.“ Viele Gespräche mit den Filmemachern gibt es auch als Podcast-Episode. Auch das alljährliche Open-Air-Kino im Innenhof des Altonaer Rathauses kann sich das Zeise-Team auf die Fahnen schreiben.

Und es hat seit 1993 auch außerhalb Hamburgs für Begeisterung gesorgt. „Das Zeise ist eines der führenden Programmkinos in Deutschland – nicht ohne Grund wurde das Haus schon mehrfach von der Bundesregierung ausgezeichnet. Auch Kinoleiter Matthias Elwardt ist mit seinem enormen Filmwissen und seinem Engagement ein fester Anker und Antreiber in der bundesweiten Arthouse-Szene“, sagte Filmförderchef Albers dazu.

Matthias Elwardt, Geschäftsführer Zeise-Kinos, sitzt in Kino 3. Marcus Brandt Matthias Elwardt, Geschäftsführer Zeise-Kinos, sitzt in Kino 3.

Fatih Akin mit „Soul Kitchen“ zu Gast

Durch die Corona-Zeit kam das Kino unter anderem, indem es seine Säle auch für privates Wunschkino vermietet hat – auch Kultregisseur Fatih Akin hat das häufig genutzt. Für ihn ist das Zeise wie ein zweites Wohnzimmer, er ist auch auf der Bühne oft mit seinem Team zu Gast. Auch am Freitag, zur Feier des 30-jährigen Bestehens, wird Akin da sein. Sein Film „Soul Kitchen“ eröffnet die dreitägigen Feierlichkeiten. Zudem sind Vorführungen von sechs weiteren Klassikern geplant.

Das Zeise ist in einer ehemaligen Schiffsschraubenfabrik untergebracht, es gibt drei Kinosäle mit gut 520 Plätzen. Etwa fünf Millionen Besucher hatte das Kino seit seiner Gründung. 2019 kamen etwa 170.000 Menschen. In der Corona-Zeit deutlich weniger. Mittlerweile steigen die Zahlen wieder an. „Es geht auf aufwärts, wir sehen den Gipfel, aber wir haben ihn noch nicht erreicht.“ Elwardt hofft – vor allem mit Blick auf die stark gestiegenen Stromkosten von 80 auf 200 Euro am Tag – dass schon bald mindestens wieder so viele Besucher wie 2019 in die Säle strömen. (dpa/mp)