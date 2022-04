Hamburger Bestseller-Autorin: „Es gibt keine glücklichen Ehen“

Ildikó von Kürthy (54) gehört seit Jahrzehnten zu den meistgelesenen deutschen Schriftstellerinnen. In ihrem ersten Roman „Mondscheintarif“ (1999) suchte sie noch nach „Mr. Right“, mit ihren Sachbüchern „Unter dem Herzen“ (2012) gab die Hamburgerin Einblicke in ihr Leben als Mutter und als „Frauchen“ („Hilde“, 2017). Mittlerweile gehören auch die Wechseljahre zu ihren Themen, die in ihrem neuen Roman „Morgen kann kommen“ eine wichtige Rolle spielen. Er erschien am Dienstag in Hamburger Rowohlt-Verlag.

MOPO: Die Frauen in Ihren Romanen leben oft in Beziehungen, die nicht gut für sie sind. Warum machen das so viele Frauen? Trauen sie sich nicht, ihre Männer zu verlassen?

Ildikó von Kürthy: Die Heldin meines ersten Romans wartete noch auf den Anruf des Richtigen. Die jetzige befreit sich vom Falschen. So ändern sich die Zeiten. Ich habe einen Befreiungsroman geschrieben, weil ich den Eindruck habe – und die Biologie gibt mir erfreulicherweise recht – dass Frauen in der Lebensmitte eine neue Form von Energie haben. Sie ziehen Bilanz und nehmen Abschied von dem, woraus sie hinausgewachsen sind. Das können Beziehungen sein, Normvorstellungen, überholte Ansprüche, das kann aber auch der Job sein, und es ist die Mutterrolle, von der wir uns lösen müssen. Da spielen auch die Wechseljahre eine Rolle. Es ist ja bei jeder Frau so, dass die Hormone Östrogen und Progesteron sich einfach vom Acker machen. Das sind die Nestbau- und Kümmer-Hormone. Was geschieht, ist im Grunde genommen eine Rückabwicklung: Bei der Pubertät schießt das Östrogen ein, und man fragt sich, wie man anderen gefällt. In den Wechseljahren fragt man sich endlich, wie man sich selbst gefällt.

Im aktuellen Buch ist Gloria das Gegenteil von ihrer Schwester Ruth. Sie ist alleinerziehende Mutter, die lieber ohne Mann lebt. Von Freundinnen wird sie darum beneidet. Glauben Sie, das ist das bessere Modell?

Gloria lebt zwar ohne Mann, aber in einem Haus der Freundschaft. Und das kann eben auch ein guter Lebensentwurf sein. Die klassische Ehe, die ewig halten soll, ist ein Lebensmodell von vielen und kein, wie man an den Scheidungsquoten sehen kann, besonders erfolgversprechendes. Vielleicht müssen wir andere Formen des Zusammen- oder Getrenntlebens mit in unser Denken aufnehmen. Es ist ein Grundirrtum, zu glauben, Männer und Frauen würden automatisch gut zusammenleben können und müssen, nur weil sie sich paaren können.

Den Roman „Morgen kann kommen“ gibt’s seit Dienstag

Andersherum gefragt: Glauben Sie, dass es keine glücklichen Ehen gibt?

Es gibt keine glücklichen Ehen, genauso wenig, wie es glückliche Menschen gibt. Vielleicht gibt es glückliche Kühe, aber auch das bezweifle ich. Es gibt nur Menschen, die ihr Leben leben mit den Höhen und Tiefen, die jedes Leben nun mal bereithält. Glück ist für mich kein Maßstab. Das Leben ist auch völlig in Ordnung, wenn es schlecht läuft. Das gehört dazu, und je mehr man das akzeptiert, desto besser lebt es sich. Dieses Glücksstreben, das ständige Ausblenden wollen von Angst und Schmerz, macht einem so viel unnötigen Stress. Die Annahme, ein gelungenes Leben sei ein Leben ohne Unglück, ist einfach falsch. Glück entsteht nur durch sein Gegenteil.

Warum haben Frauen – im Gegensatz zu Männern – oft so viele Selbstzweifel?

Da kommt einiges zusammen. Meine Generation ist noch von patriarchalen Strukturen geprägt, in der die starken weiblichen Vorbilder fehlten. Meine Helden hießen Batman, Superman, Bruce Wayne und Bruce Willis. Meine Prägungen entsprechen nicht meinen heutigen Überzeugungen. Das verunsichert. Dazu kommt, dass Mädchen früher dazu angehalten wurden, zurückhaltend und gefällig zu sein, um zu reüssieren. Dann das heikle Thema Aussehen und Schönheit, diese absurden Normvorstellungen, die so viele ins Unglück stürzen! Und dann gibt es bei Frauen einen ausgeprägteren Hang zu Reflexion und Selbstzweifeln. Damit meine ich nicht mangelndes Selbstbewusstsein, ganz im Gegenteil, ich spreche vom Zweifel als treibende Kraft für Weiterentwicklung.

