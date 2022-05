Hamburg, Promis, halbnackte Kerle: Die Bilder des Fotografen Herbert List

Eigentlich startet die achte „Triennale der Photographie“ – das renommierte Hamburger Foto-Festival, das alle drei Jahre (inter-)nationale Größen und ihre Arbeiten in die Stadt bringt – erst am 20. Mai. Ab dann gibt’s von der Sammlung Falckenberg bis zum Museum am Rothenbaum, vom Jenisch Haus bis zum Museum der Arbeit spannende Foto-Ausstellungen zu entdecken. Auch das Bucerius-Kunst-Forum ist Teil des Festivals – mit einem Frühstart: Hier gibt’s schon jetzt „Herbert List. Das magische Auge“ zu sehen.

Mehr als 20 Jahre wurden die Bilder des Hamburger Fotografen hier nicht mehr so umfangreich gezeigt: Rund 240 Vintage Prints, Erstausgaben von Publikationen und seltene Reportage-Fotografien stellt das Bucerius-Kunst-Forum bis Mitte September aus und bietet so einen einmaligen Überblick über Lists Schaffen. Von Hamburger Straßenszenen über Promis wie Pablo Picasso oder Marlene Dietrich bis hin zu ikonischen Fotografien von jungen Männern ist alles vertreten.

Bucerius-Kunst-Forum zeigt Herbert Lists Fotos

Dabei sollte Lists Lebensweg ganz anders verlaufen: Er wurde 1903 als ältester Sohn eines Kaffeehändlers geboren und eigentlich war klar, dass der Erstgeborene den Betrieb übernehmen würde. Doch er entschied sich anders und arbeitete ab 1930 als Fotograf. 1936 verließ er Hamburg – als homosexueller Mann mit einem jüdischen Großvater sah er für sich keine Zukunft in Deutschland. Es zog ihn erst nach Paris, später dann nach Griechenland, sein Sehnsuchts- und Zufluchtsort.

Ausstellung im Rahmen der „Triennale der Photographie“

Die Bilder, die dort zwischen 1937 und 1941 entstehen, bilden einen der Schwerpunkte der Schau. Daneben gibt es sechs weitere Kapitel, darunter „Junge Männer“, „Fotografia Metafisica“, „Künstlerporträts“ und – natürlich – „Hamburg“.

Bucerius-Kunst-Forum: 14.5. bis 11.9., 9/6 Euro