Große Liebe Reinhard Mey: Dieser Musiker lädt zu einer intimen Hommage

Mit 16 Jahren verknallte er sich in die Lieder des jungen Reinhard Mey – und bis heute ist diese Liebe nie erloschen. Stefan Hasselmann macht Musik in Liedermachertradition, erzählt Geschichten von Spannbettlaken, Zufällen und von Partys, die zu Ende sind. Jetzt kann man ihn live in Hamburg erleben.

Im „Atelier Gausz“ in Ottensen präsentiert Hasselmann am 28. Dezember eine Hommage an Reinhard Mey. „All meine Wege“ heißt der Abend – benannt nach einem Mey-Song von 1977. „Charmant und überraschend, zum Wiedererkennen und Neuentdecken“ seien diese Hommage-Abende, an denen er auch eigene Stücke einfließen lässt.

Stefan Hasselmann im Atelier Gausz in Hamburg

„Erst durch die Zuhörerinnen und Zuhörer bekommen die Lieder ein Leben und eine Bedeutung“, sagt Stefan Hasselmann. Im „Atelier Gausz“ wird der Musiker, der mit der Singer/Songwriterin Marie-Luise Gunst auch als Duo Saitenstraßen unterwegs ist, solo auftreten. Man darf also einen so intimen wie intensiven Abend erwarten.

Atelier Gausz: 28. Dezember, 19.30 Uhr, Gaußstr. 60, 15 Euro