„Graphic Novel Tage“: Internationale Comic-Stars in Hamburg

Comics spielen in Hamburg eine große Rolle. Bei den 11. „Graphic Novel Tagen“, die an diesem Montag starten, sind wieder zahlreiche Stars der Szene zu Gast im Literaturhaus. Aber auch Newcomer stellen ihre Bücher vor.

Festtage für Graphic-Novel-Fans! Im Literaturhaus sind nächste Woche zahlreiche Stars des Genres zu Gast. Zur Eröffnung der „Graphic Novel Tage“ an diesem Montag kommt zum Beispiel der britische Comic-Titan Tom Gauld in die Stadt – seine Arbeiten sind unter anderem regelmäßig im „Guardian“, der „New York Times“ und im „New Yorker“ zu sehen. Am Abend trifft er im Literaturhaus auf den Frankfurter Zeichner Jörg Mühle (12/8 Euro), bereits am Nachmittag gibt er eine Signierstunde bei „Strips & Stories“ an der Wohlwillstraße (16-17 Uhr).

„Graphic Novel Tage“ im Literaturhaus Hamburg

Am Dienstag kommen mit Wiebke Bolduan, Noëlle Kröger und Ika Sperling drei Absolventinnen der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) zu einem Werkstattgespräch zusammen. Tags drauf ist die italienische Comic-Künstlerin Zuzu am Start. Und zum Abschluss präsentiert der französische Star-Zeichner Émile Bravo seine „Spirou“-Geschichten. Los geht’s jeweils um 19 Uhr – für 6 Euro kann man auch per Stream dabei sein. (nr)