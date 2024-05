Fettes Kultur-Programm: So will Hamburg heiß auf die Fußball-EM machen

Bald dreht sich alles nur noch um das eine: Die Fußball-EM startet am 14. Juni! Fünf Spiele werden auch im Volksparkstadion ausgetragen. Und um die Fans schon mal richtig einzustimmen, gibt es vorab ein Kultur-Programm rund um das Thema Fußball – von Ausstellungen über Streetdance-Battle bis zur Fußball-Oper. Die MOPO stellt die Highlights aus allen Bereichen vor.

Jeder Schuss ein Ton: Das Musik-Programm

Fußball-Oper: Genau 90 Minuten lang ist die Fußball-Oper, die ab dem 31. Mai im Opernloft im Alten Fährterminal zu sehen ist. Die Sänger bringen hier eine Mischung aus Fangesängen und Arien auf die Bühne. Das Besondere: Das Opernloft soll dabei zum Stadion werden. „In der Mitte des Saals gibt es ein Fußballfeld, dort findet die Handlung überwiegend statt. Das Publikum sitzt rechts und links davon auf den Tribünen“, erklärt Theaterleiterin Susann Oberacker der MOPO. „Bande“ oder „Fankurve“ seien die teuersten Plätze, denn da sitze man sehr dicht am Spielfeld dran.

„The Game“: Spannend wird es am 12. Mai, wenn der FC St. Pauli gegen den VfL Osnabrück im Millerntor-Stadion spielt. Denn zeitgleich wird das Spiel auch in der Laeiszhalle auf die Bühne gebracht – allerdings mit Musik. Es treten das Ensemble Resonanz und die Band des britischen Elektronik-Künstlers Matthew Herbert gegeneinander an. Sowohl die Musiker als auch das Publikum sehen das Fußballspiel dabei live auf Monitoren. Welche Band gerade spielt, entscheidet jeweils der Ballbesitz der Fußball-Teams. Die Standards – also Ecke, Einwurf, Freistoß, Elfmeter – haben dabei alle eine eigene Melodie, der Rest entwickelt sich spontan. Die Leitung des Konzertes übernimmt Dirigentin Friederike Scheunchen. Weiter unten gibt’s Tickets für das Konzert zu gewinnen!

Das Runde und das Eckige: Hier wird getanzt

„Bounce The Ball“: „Stamp“, das internationale Festival der Straßenkünste, wird diesmal mit einer HipHop-Inszenierung zum Thema Fußball eröffnet. In dem Stück „Bounce The Ball“ treten am 7. Juni professionelle Tänzer auf dem Platz der Republik auf, dazu gibt es Projektionen zum Thema „Vielfalt im Fußball“ zu sehen.

„Juste Debout“: Kampnagel ist es gelungen, das bedeutendste Streetdance-Battle der Welt von Paris nach Hamburg zu holen. Die Finals finden am 1. Juni in der Alsterdorfer Sporthalle statt. Wie im Fußball wird auch hier gegeneinander angetreten. 140 internationale Tänzer kommen dafür in die Hansestadt. Vorab veranstaltet Kampnagel vom 28. Mai bis 2. Juni die erste „HipHop Dance Week“, mit Battles, Workshops und Vorträgen.

„Football Echoes“: Wie sähe der Fußball ohne Wettbewerb aus? Ohne Ball und ohne Tore? Damit hat sich der Choreograf und Ex-Fußballer Ahilan Ratnamohan beschäftigt. Auf Kampnagel choreografiert er mit einer Gruppe Tänzern Bewegungen, die auf dem Spielfeld selbstverständlich sind, zu einem Tanz. Das Stück „Football Echoes“ ist ab dem 30. Mai zu sehen.

Ein Spiel wie gemalt: Die Ausstellungen

„11 Walls | 11 Goals“: 14 Künstler gestalten elf Wandegemälde in den zehn gastgebenden EM-Städten. In Hamburg entstehen zwei Wandbilder, eines am Millerntor-Stadion. Hier findet am 30. Mai auch die große Abschlussveranstaltung des Projekts mit einem Konzert der Sängerin Luna statt.

Fußball-Geschichte: Unter dem Titel „Hamburger Fußball im Nationalsozialismus – Einblicke in eine jahrzehntelang verklärte Geschichte“ sind ab dem 8. Juni Ausstellungen im Museum Geschichtsort Stadthaus und im Mahnmal St. Nikolai zu sehen. Dabei geht es um individuelle Schicksale von Sportlern und Vereinsfunktionären, aber auch um die Auswirkungen der Sportpolitik der NSDAP, um Verbote, Verfolgungen und Mitläufertum.

„Fußball und Migration“: Das Auswanderermuseum BallinStadt zeigt die Sonderausstellung „Fußball und Migration“. Dabei geht es um Rassismus im Fußball, aber auch um den Migrationshintergrund in der aktuellen Nationalmannschaft. Vom 7. Mai bis zum 1. September.

„Fan.Tastic.Finals 2024“: Um weibliche Fußball-Fans aus Europa geht es in einer Wanderausstellung, die am 6. und 7. Juli im Teehaus in Planten un Blomen zu sehen ist. Die Ausstellung über die Frauen und ihre Liebe zu den National-Teams basiert auf Video-Porträts. (sir)

