Exklusiv: Chef der Stage School kauft Hamburger Theater

Umbruch in der Hamburger Kulturszene: Das First Stage Theater an der Thedestraße (Altona-Altstadt) ist verkauft worden. Dem neuen Inhaber gehört bereits die Stage School Hamburg, eine renommierte Schauspiel- und Gesangsschule aus Ottensen. Mit seinem neuen Theater hat er Großes vor.

Der Käufer des Theaters heißt Dennis Schulze. Der 34-Jährige hatte die Stage School im August 2022 übernommen, nun erweitert er seine Unternehmensgruppe erneut.

Hamburg: Chef der Stage School kauft Theater

„Das First Stage Theater steht für Kreativität, Innovation und pure Leidenschaft für Musicals und große Galaformate“, sagt Schulze. „Es passt perfekt zu meiner Vision, die Hamburger Kulturlandschaft zu bereichern und neue Maßstäbe zu setzen.“

Das Theater, schon heute für vielseitige Produktionen bekannt, soll unter Schulzes Führung neue Projekte angehen und das Spektrum an Aufführungen erweitern. Seine Position als Geheimtipp will der neue Inhaber so stärken. „Ich lade alle Theaterliebhaber ein, sich von der Magie und der Innovationskraft des First Stage Theaters verzaubern zu lassen.“

Die erste Veränderung ist allerdings eher technischer Natur: Im Kartenverkauf will das Unternehmen in Zukunft mit der Ticket-Plattform „Vivenu“ zusammenarbeiten. (mp)