Europas beliebteste Pferdeshow kommt zurück nach Hamburg

CAVALLUNA – der Name Europas beliebtester Pferdeshow dürfte mittlerweile unter Pferdefreunden geläufig sein, doch auch Nicht-Reiter erfreuen sich an den beeindruckenden Inszenierungen, die diese einzigartige Show ausmachen. CAVALLUNA ist für jeden etwas, egal ob groß, klein, alt oder jung. Die Show ist seit über 20 Jahren auf Tournee und begeistert jährlich rund 400.000 Zuschauer in über 30 Städten. Im Januar ist CAVALLUNA wieder in Hamburg in der Barclays Arena zu Gast.

Was vor zwei Jahrzehnten als einfache Pferderevue anfing, hat sich mittlerweile zu einem ergreifenden Gesamtkunstwerk entwickelt, das neben außergewöhnlichen Pferden noch einiges mehr zu bieten hat. Die neue Show „Land der Tausend Träume“ erzählt eine abenteuerliche und sagenhafte Geschichte aus dem alten Asien: Yuen, die mit seltenen blauen Augen geboren wurde und deshalb verdächtigt wird, außergewöhnliche Talente zu besitzen, die eine Gefahr für das Kaiserreich darstellen, wird vom bösen kaiserlichen Berater Merl und seinen Schergen verfolgt. Auf der Flucht erfährt sie vom fernen Land der Tausend Träume, in dem jeder frei sein und seine Begabungen ausleben kann. Ihre Suche nach diesem mystischen Ort führt sie zu einem Shaolin-Meister, Kung-Fu-Kämpfern und einem Pferdeflüsterer, doch ihre Verfolger sind ihr immer dicht auf den Fersen. Wird sie es schaffen, ihnen zu entkommen und das sagenumwobene Land zu erreichen?

Die Show stammt auch diesmal wieder aus der Feder des erfolgreichen Komponisten und Regisseurs Klaus Hillebrecht, der weiß, wie er mit seinen Stücken die Zuschauerherzen berührt. Ergreifende Musik, beeindruckende Kostüme, spektakuläre Spezialeffekte und ein professionelles Tanz-Ensemble tragen zum Gesamterlebnis bei, doch die Hauptakteure sind natürlich wie immer die wunderschönen Pferde. Das Publikum darf sich auf majestätische schwarze Friesen, entzückende Miniponys, elegante Lusitanos und temperamentvolle Andalusier freuen. Ob harmonische Dressurkunst, waghalsiges Trickreiten oder tief berührende Freiheitsdressuren – die gelungene Mischung aus purer Emotion und hochkarätigen Showeinlagen garantiert ein unvergessliches Erlebnis.

Viele der Darsteller haben ihr Leben schon seit Kindertagen den Pferden verschrieben, doch für diese Show wurde noch einmal intensiv über viele Monate trainiert. Neben den berührenden Pferdeschaubildern werden auch die Auftritte der CAVALLUNA Dance Company, die mit spektakulärer Akrobatik, Bogenschießen und Kampfkunst aufwartet, begeistern. Seien auch Sie dabei, wenn „CAVALLUNA – Land der Tausend Träume“ Zuschauerherzen berührt auf ihrer Tournee von Oktober 2023 bis Juni 2024. Lassen Sie sich verzaubern von einer herzerwärmenden Geschichte, herausragenden Talenten und einer einzigartigen Produktion.

Zu sehen ist CAVALLUNA in Hamburg an folgenden Tagen:

Samstag, 06.01.2024, 14 Uhr und 19 Uhr

Sonntag, 07.01.2024, 13 Uhr und 17.30 Uhr

Informationen und Tickets zur Show unter www.cavalluna.com und unter 01806 – 73 33 33 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus dem deutschen Festnetz, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen).