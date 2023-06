Erotisch, karibisch, heiß: Die Show „Varieté de Buena Vista“ in Hamburg

Das „Varieté de Buena Vista“ bringt karibisches Flair auf die Bühne – so unverstellt, dass die jubelnden Zuschauerinnen und Zuschauer sich im Hansa-Theatersaal wie auf Kuba fühlen. Vor der Revolution, in den 50er-Jahren, sagt Regisseur Toby Gough, der als Conférencier der Vergangenheit nachspürt, war Havanna ein Paradies für Musiker, Varieté-Künstler und Akrobaten. Seine Show führt zurück in dieses goldene Zeitalter.

Mit legendären Gästen besetzt ist die „Varieté de Buena Vista“-Band, die den Abend mit einem „Trumpet solo“ von Jesús „Aguaje“ Ramos eröffnet. Er ist, wie auch der 84-jährige Leadsänger Pedrito Calvo und Kontrabassist Fabián Garciá Caturla, einer der Stars aus dem „Buena Vista Social Club“.

Show mit Sängern des „Buena Vista Social Clubs“

Gefühle von Unbeschwertheit, Freiheit und Liebe spiegeln sich in den unterschiedlichen Musikstilen wider. Songs wie „El negro está Concinando“ sind mit der Geschichte Kubas verknüpft.

Magische Momente, Glanz und Glamour des ausschweifenden Nachtlebens fangen international ausgezeichnete Tänzerinnen und Tänzer in atemberaubend schnellen Schrittfolgen, leidenschaftlichen Paartänzen und mitreißenden Salsa-Performances ein – energiegeladen, temperamentvoll, erotisch.

Viel Musik gibt's in der Show „Varieté de Buena Vista“ im Hamburger Hansa-Theatersaal. Thorsten Baering Viel Musik gibt’s in der Show „Varieté de Buena Vista“ im Hamburger Hansa-Theatersaal.

Spitzenklasse auch die spektakulären Pole Acts des ausgezeichneten Lázaro EscandónVerá sowie die Hand-in-Hand-Akrobatik des Duo Resurrection zum Welthit „I Put a Spell On You“, einfühlsam interpretiert von Geidy Chapman, der Königin des Boleros.

Ein Highlight des Hamburger (Kultur-)Sommers. Toll!

Hansa-Theatersaal: bis 2.9., Di-Sa 19.30 Uhr, So 15 Uhr, 49,40-69,90 Euro