Er löste den größten Musical-Hype der Welt aus: Hamilton-Schöpfer kommt nach Hamburg!

Weltpremiere in Hamburg! Am 6. Oktober startet die weltweit erste fremdsprachige Adaption der Broadway-Sensation „Hamilton“ im Operettenhaus. Und wie sich das gehört: mit einem Welt-Star! „Hamilton“-Schöpfer Lin-Manuel Miranda will sich die Show auf keinen Fall entgehen lassen.

„Ich bin jetzt schon ganz aufgeregt“, lässt Lin-Manuel Miranda (42) seine Fans und das deutsche „Hamilton“-Team wissen. Der Pulitzer-Preisträger, Schauspieler („Mary Poppins‘ Rückkehr“), Disney-Komponist (dieses Jahr Oscar-nominiert für „Encanto“) und Netflix-Regisseur („tick, tick… BOOM!“) hat das Rap-Musical „Hamilton“ nicht nur geschrieben, sondern auch die Musik dafür komponiert, anderthalb Jahre lang am Broadway selbst die Titelrolle gespielt – und einen noch nie dagewesenen Musical-Hype ausgelöst.

„Hamilton“: Ab 6. Oktober im Hamburger Operettenhaus

Das Stück über die Gründerväter der USA hat elf Tony Awards sowie einen Grammy Award gewonnen. Tickets für die New Yorker Shows sind über Monate ausverkauft, auf dem Schawrzmarkt wurden Preise bis zu 4000 US-Dollar bezahlt. Seit 2015 ist das Musical am Broadway zu sehen, 2017 feierte es im Londoner West End Premiere, im vergangenen Jahr in Sydney/Australien.

Und jetzt ist die Musical-Metropole Hamburg an der Reihe. Die Voraufführungen im Operettenhaus laufen bereits. Es ist die erste nicht-englischsprachige „Hamilton“-Version weltweit. Lin-Manuel Miranda, der an dem Stück selbst sieben Jahre lang gearbeitet hatte, hat die Übersetzung ins Deutsche zusammen mit seinem Team beaufsichtigt. An der Übersetzung haben der Rapper Sera Finale und der Musicalautor Kevin Schroeder drei Jahre lang gefeilt. Miranda freut sich drauf: „Ich kann es kaum erwarten, bei der Premiere in Hamburg dabei zu sein!“

Viele Prominente bei der Premiere erwartet

Zahlreiche prominente Gäste aus Fernsehen, Musik und Showbusiness haben sich ebenfalls für die Vorstellung am 6. Oktober angekündigt, darunter die Rapper Samy Deluxe und Sebastian „Porky“ Dürre von Deichkind, DJ Mad, Comedian Otto Waalkes, Model Barbara Meier, Journalistin Gabi Bauer, Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes, Moderatorin Sophie Passmann, Schauspielerin Andrea Sawatzki und Schauspieler Jannik Schümann.