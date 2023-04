Eine geballte Ladung Erotik: Matrosen-Revue auf dem Theaterschiff

Wow! Das hat es auf Hamburgs Theaterschiff noch nicht gegeben: Wo üblicherweise Pointen von der schwimmenden Kabarettbühne prasseln, fallen in der Matrosen-Revue „Wellen, Sturm und Steife Brisen“ fast alle Hüllen.

„Ihr seid einfach sexy“ – begleitet von Begeisterungsrufen, Pfiffen und andauerndem Kreischalarm vor allem der weiblichen „Passagiere“, stechen die Musicaldarsteller Andreas Langsch, Martin Ruppel und Eiko Keller als Matrosen eines Containerschiffs in See. Die Reise geht von Hamburg nach Schanghai. Mit an Bord: eine geballte Ladung Erotik.

„Wellen, Sturm und Steife Brisen“ auf dem Theaterschiff

Getragen von einer Riesenwelle des Entzückens geben die knackigen Kerle alles im aufwendig inszenierten Show-Spektakel von Michael Frowin. In mitreißenden Einzel- und Ensemblenummern wird auf der Mini-Bühne gesungen, gesteppt und getanzt (klasse Choreografien: Patrick Stauf). In umgetexteten Liedern und Welthits von „Amsterdam“ über „Sex Bomb“ bis „Love For sale“ und „Wellerman“, aber auch in derben Sprüchen und Witzen geht es um Fantasien von Lust und Liebe, Einsamkeit und Langeweile, Mythen und Matrosen von heute. Wobei für die Seeleute eines feststeht: Gegen das, was sie „im geilsten Job der Welt“ erleben, sind die vom „Traumschiff“ gespeisten Vorstellungen der Landratten „eine Seebestattung bei vollem Bewusstsein“.

Das Publikum tobt vor Begeisterung

Erinnerungen an die vermeintlich gute alte Zeit weckt zum Schluss das Medley aus Shantys zum Schunkeln und Klatschen. Und das endet – natürlich – mit „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“. Aber da hält es viele kaum noch in den Sitzen. Das Publikum der Gala-Premiere am Wochenende tobte vor Begeisterung und feierte am Schluss in ausgelassener Partystimmung und mit Standing Ovations die fabelhaften „Boys, Boys, Boys“.

Theaterschiff: diverse Termine bis 23.8., 22 bis 30 Euro, Holzbrücke 2/Nikolaifleet, Tel. 69 65 05 60