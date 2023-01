Drastische Sexszenen an Hamburger Theater: So reagiert das Publikum

Die Menschen streben nach Liebe, Lust und Leidenschaft. Sie lassen sich nicht ändern, wohl aber ihre Situation. Meint Philip in „The Price“. Das Stück über Liebe und Sexualität im Wandel der Zeit feierte im fast vollbesetzten English Theatre eine mit langem Applaus bedachte Premiere.

Wie weit wir in den vergangenen 50 Jahren auf dem Weg zu sexueller Selbstbestimmung gekommen sind, demonstriert Autor Alexi Kaye Campbell am Liebesleben von Philip (Mat Betteridge) und Oliver (Daniel Cane), indem er zwei Episoden ineinander verschränkt.

„The Pride“: Liebe und Sex im Wandel der Zeit

1958 ist Philip mit Sylvia (Lisa O’Connor) verheiratet. Als er deren Freund Oliver kennenlernt, beginnt für die beiden Männer eine Zeit der Heimlichkeit und Selbstverleugnung. Philip, der seine Homosexualität zu verdrängen versucht, geht jedem klärenden Gespräch aus dem Weg. Und schadet damit nicht nur sich selbst, sondern auch Ehefrau und Freund.

Und 50 Jahre später? Haben ein anderer Oliver und ein anderer Philip die Möglichkeit, als Paar miteinander zu leben. Was bleibt ist das Problem, zueinanderzufinden, wenn der eine sich einem treuen Partner sehnt und die Affären des anderen – darunter ein Callboy in Nazi-Uniform (in mehreren unterschiedlichen Rollen: Matt Hastings) – nicht erträgt.

Großartige Darsteller am English Theatre

Großartig: Die Darsteller zeigen in der Wandelbarkeit der Charaktere – Reserviertheit im Umgang miteinander damals, Ungezwungenheit heute – starke schauspielerische Leistungen (Regie: Paul Glaser). Allerdings hätte das dialoglastige Stück mit zwei drastischen Sexszenen – die einige Zuschauer in der Pause aus dem Theater treiben – ein paar Kürzungen gut vertragen. Denn dass die Menschen eine offene Gesellschaft brauchen ist klar.

English Theatre: bis 25.3., diverse Uhrzeiten, ab 22 Euro