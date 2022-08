Dieses Musical bringt Mega-Hits der 80er auf die Bühne

USA – das Land der begrenzten Möglichkeiten. Kaum zu glauben, doch tatsächlich litt eine Kleinstadt in Oklahoma bis in die 1980er Jahre unter einem Rockmusik- und Tanzverbot. So lange, bis eine Gruppe rebellischer Jugendlicher es kippte – genau diese wahre Geschichte erzählt der Film „Footloose“ (deutsch: „ungebunden“), mit dem Kevin Bacons Karriere 1984 startete.

Auf Film folgte Musical, und das ist jetzt live in Hamburg zu erleben: In der Regie von Felix Löwy und mit professionellen Darsteller:innen zeigt das First-Stage-Theater seine abendfüllende Version. Die Story ist auf Deutsch zu hören, aber alle Songs erklingen im englischen Original. Zum Soundtrack gehören der oscarnominierte Titelsong „Footloose“, Bonnie Tylers Ohrwurm „Holding Out For A Hero“ sowie Kenny Loggins’ in die Beine gehende Hymne „I’m Free“.

Die Story folgt dem Original-Drehbuch des Films, wonach sich der aufmüpfige Hauptdarsteller ausgerechnet in die Tochter jenes Mannes verliebt, der Tanz und Musik als Teufelswerk verdammt. Fetzige Choreografien, jede Menge 80er-Hits und eine leidenschaftliche Crew sorgen für zwei Stunden bestes Entertainment.

First-Stage-Theater: 23.8.-15.10., täglich um 19.30 Uhr, Sa/So auch um 14.30 Uhr, ab 35 Euro, alle Infos und Tickets hier