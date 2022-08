Dieser Kino-Weltstar kommt ins Hamburger Metropolis

Armin Mueller-Stahl ist ein Weltstar – und ein Tausendsassa. Als Schauspieler brillierte er erst auf DDR-Bühnen und in DEFA-Filmen und sprang von Berlin über Hamburg schließlich bis nach Hollywood. Jetzt kommt er nach Hamburg ins Metropolis, um mit dem Publikum über einen ganz besonderen Film zu sprechen.

In „Night On Earth“ war er zu sehen, in „Illuminati“, in „The International“. Mittlerweile ist Armin Mueller-Stahl 91 Jahre alt, Filmangebote bekommt er noch immer, Schlagzeilen aber macht er vor allem mit anderer Kunst: Er ist Maler, Musiker, Schriftsteller. „Den alten Mann auf der Leinwand“ müsse er nicht mehr sehen, sagte er in einem Interview.

Armin Mueller-Stahl zu Gast im Metropolis-Kino

Vor der Leinwand aber schon – wie jetzt im Metropolis: Am 3. August ist er dort zu Gast, um seinen Lieblingsfilm „Utz“ (1992) über den sonderbaren Porzellan-Sammler Baron von Utz vorzustellen. Für die Darstellung wurde Mueller-Stahl mit der Goldenen Kamera und dem Silbernen Bären bei der Berlinale ausgezeichnet.

Im Anschluss an die Filmvorführung gibt’s ein Publikumsgespräch mit Armin Mueller-Stahl und Filmproduzent Albert Schwinges. Näher kann man einem Weltstar nur selten kommen. Das Tragen einer FFP2-Maske ist bei dieser Veranstaltung Pflicht. Die Einnahmen des Abends gehen an den gemeinnützigen Verein Palawan-Help e. V. von Albert Schwinges, der sich für Selbsthilfegruppen in der Entwicklungszusammenarbeit in den Philippinen einsetzt.

Metropolis: 3.8., 19 Uhr, 9 Euro