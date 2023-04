Die (traurige) Geschichte hinter Hamburgs neuester Ballett-Truppe

Hamburg hat eine neue Tanzcompany: das Hamburger Kammerballett! Gegründet hat es Edvin Revazov, Erster Solist bei John Neumeier. Dem in Sevastopol auf der Krim geborenen Tänzer ist es eine Herzensangelegenheit – denn er gibt damit aus der Ukraine geflüchteten Kolleginnen und Kollegen in Hamburg eine berufliche Perspektive.

Seit Sommer 2022 leitet er das aus sieben Tänzer:innen bestehende Ensemble, das sich ab Freitag erstmals einem Publikum zeigt. Revazov, der seit 20 Jahren mit herausragenden Rollen das Hamburg Ballett prägt, trat schon mehrfach erfolgreich auch als Choreograf auf. So ist es nur schlüssig, dass er für die junge Truppe einen Abend gestaltet.

Neue Heimat für ukrainische Tänzerinnen und Tänzer

„White Noise“ nennt er ihn, wie das weiße Rauschen, das Störungen in einem ansonsten gut funktionierenden System anzeigt – eine Anspielung auf den russischen Angriffskrieg in seiner Heimat? Die Musik komponierte Alexander McKenzie, sie wird live gespielt von Musiker:nnen der Hochschule für Musik und Theater. Revazovs choreografische Handschrift geht dabei weit über die typisch klassische Tanzsprache hinaus, um das zu zeigen, was ihn aktuell umtreibt.

First Stage Theater: 14.-16.4., diverse Zeiten, 30-49 Euro