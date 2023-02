Das gab es so auch noch nicht: Das Schmidt-Theater – bei verrückten Ideen ja oft ziemlich weit vorne mit dabei – zeigt am 30. Juli sein Erfolgsmusical „Die Königs vom Kiez“ und dessen Fortsetzung „Die Königs schenken nach!“ hintereinander weg. Fünf Stunden Musical-Spaß, die volle Dröhnung! Die Doppel-Show ist fast ausverkauft, hier gibt es letzte Tickets für das einmalige Ereignis zu gewinnen.

Double-Feature – das kennt man sonst nur aus dem Kino. Jetzt wagt sich das Schmidt-Theater an „Die Königs im Doppelpack“. Das passt: Denn die Geschichte dieser seltsamen Sippe aus St. Pauli (und ihrer Nachbarin Berta, liebestoll gespielt von Carolin Spieß) schreit geradezu nach einer ganz besonderen Aktion.

„Die Königs“: Teil 1 und Teil 2 laufen an einem Tag

In Teil eins, „Die Königs vom Kiez“, ist Familie König um ihren Käpt’n (herrlich verlottert als Oberhaupt: Götz Fuhrmann) von extremen Geldsorgen geplagt. Das geht soweit, dass ihre Wohnung zwangsgeräumt werden soll. Doch dann gewinnt ausgerechnet die bettlägerige Oma in der Lotterie …

Und genau da setzt „Die Königs schenken nach!“ ein, der im Juni uraufgeführte zweite Teil (von Martin Lingnau, Heiko Wohlgemuth und Mark Needham): Denn kaum ist im Souterrain der Wohlstand ausgebrochen, geben sich der Käpt’n und seine vier Kinder dem Kaufrausch hin. Und Vater König investiert erstmal in die heimische Wirtschaft (wortwörtlich): volle Kasse, voller Kühlschrank und blau bis aufs Blut.

Am 30. Juli gibt's Teil eins und Teil zwei des Erfolgsmusicals hintereinander: „Die Königs im Doppelpack"! Ingo Boelter Am 30. Juli gib’s Teil eins und Teil zwei des Erfolgsmusicals hintereinander: „Die Königs im Doppelpack“!

Ob das gut endet, können Musical-Fans am 30. Juli im Schmidt-Theater rausfinden. Die erste Show startet um 15 Uhr, die zweite um 20 Uhr. In der gut zweistündigen Pause gibt’s Fischbrötchen und Currywurst satt (auch mit vegetarischer und veganer Alternative). Noch gibt es einige Karten zu kaufen: 95 bis 145 Euro inklusive Pausensnack.

Karten für „Die Königs im Doppelpack“ gewinnen

Wir verlosen 1×2 Tickets! Der Gewinner oder die Gewinnerin kann mit einer Begleitperson am 30. Juli zu „Die Königs im Doppelpack“ ins Schmidt-Theater gehen. Der Gewinn gilt nur für die Doppelshow an diesem Tag, die Tickets können nicht getauscht werden, der Kartenpreis wird nicht ausgezahlt. Der Gewinner oder die Gewinnerin werden von uns benachrichtigt.

So nehmen Sie an der Ticket-Verlosung teil

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, schreiben Sie einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Königs“ und Ihren Kontaktdaten an kultur@mopo.de. Beantworten Sie darin folgende Frage richtig: In welchem Monat wurde „Die Königs schenken nach!“ uraufgeführt? Teilnahmeschluss: 27.7., 18 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie hier.