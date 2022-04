Das Programm steht! Erstes Hamburger Festival in den Startlöchern

Die Locations stehen fest, das Programm ist fix – das „Elbjazz“ ist bereit für sein Comeback nach zwei Jahren Pandemie-Pause. 44 nationale und internationale Acts werden den Hafen Anfang Juni in Hamburgs vielleicht schönstes Open-Air-Areal verwandeln.

Von Soul über Pop bis Fusion: Auf Musik-Fans wartet ein pralles Programm. Unter anderen werden am 3. und 4. Juni Sängerin Melody Gardot, der schwedische Jazz-Star Nils Landgren mit seiner Funk-Unit, die Britin Zara McFarlane, das Moka Efti Orchestra (bekannt aus „Babylon Berlin“), Neo-Soul-Sängerin Judi Jackson und Schlagzeuger Silvan Strauss (2021 mit dem „Hamburger Jazzpreis“ ausgezeichnet) die Bühnen bespielen.

Soul, Pop, Fusion: „Elbjazz“ in Hamburg mit prallem Programm

Ein Großteil des Festivals findet auch in diesem Jahr wieder auf dem Werftgelände von Blohm+Voss statt (openair und in einer Halle), aber auch die Elbphilharmonie (großer und kleiner Saal), die Hauptkirche St. Katharinen und der Platz der Deutschen Einheit sind als Locations gebucht.

Jazz- und Neo-Soul-Sängerin Judi Jackson ist am 4. Juni beim „Elbjazz“.

Wer wann wo auftritt, wird erst in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Aktuell kann man auf der Festival-Seite sehen, welche Künstler:innen und Bands am Freitag beziehungsweise am Samstag dabei sind. Die Elbphilharmonie-Acts dagegen stehen schon mit Datum und Uhrzeit fest, hierfür konnte/kann man sich beim Kauf des Festival-Tickets eine Karte für ein Konzert pro Person reservieren.

Zum Abschluss gibt’s am Sonntag (5.6.) einen „Jazz-Gottesdienst für den Frieden“ mit Pastor Frank Engelbrecht und Nils Landgren solo in St. Katharinen. Der Eintritt hierzu ist frei.

„Elbjazz“: 3./4.6., div. Orte und Zeiten, Tagesticket Freitag: 68,75 Euro, Tagesticket Samstag: 82,75 Euro, Zweitagesticket: 122,75 Euro, elbjazz.de