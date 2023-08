Das gab es noch nie! Schanzenkino-Open-Air mit spannenden Neuerungen

Klar, der Sommer lässt gerade sehr (wir wollen hier nichts beschönigen) zu wünschen übrig. Das Regenwetter macht nicht gerade Lust auf Filmabende unter freiem Himmel. Aber: Das kann ja nicht ewig so weitergehen – und dann ist das Schanzenkino-Open-Air im Sternschanzenpark da! Los geht es schon am 5. August, und bis zum 3. September gibt es ein richtig pralles Programm auf gleich zwei Leinwänden – vom deutschen Drama über die französische Komödie bis hin zum Hollywood-Schinken.

Zum Auftakt am 5. August zeigt das Schanzenkino-Open-Air den Blockbuster „Avatar: The Way Of Water“ (21.15 Uhr), der der weltweit erfolgreichste Film 2022 war und die Geschichte von Jake Sully und seiner Na’vi-Familie weitererzählt. Parallel dazu läuft auf der (neuen) zweiten Leinwand das Drama „Der Gesang der Flusskrebse“ über die Einsiedlerin Kya Clark und einen dramatischen Mordfall, bei dem Kya die Hauptverdächtige ist (21.30 Uhr).

Im Hamburger Schanzenpark: Kino unter freiem Himmel

Den Ton gibt’s in diesem Jahr über Funkkopfhörer. Auch neu: Das sogenannte „Kino 2“ zeigt alle internationalen Filmproduktionen zweisprachig (zum Start kann man da also auch „Where The Crawdads Sing“ sehen).

Wer Stars auf der Leinwand erleben will, sollte Hollywoods Quotengaranten George Clooney und Julia Roberts in der Romantikkomödie „Ticket ins Paradies“ (8. u. 18.8.) und „Ein Mann namens Otto“ (7. u. 21.8.) mit Tom Hanks in der Hauptrolle nicht verpassen. In ersterem Film reisen die geschiedenen Eltern von Lily ihrer Tochter nach Bali hinterher, um deren Hochzeit zu verhindern. Dabei kommen sie sich zwangsläufig näher. Tom Hanks hingegen hat für seinen Film den schwedischen Bestseller „Ein Mann namens Ove“ adaptiert und spielt grandios den mürrischen Rentner Otto, der zwischen Lebensmüdigkeit und neuer Lebensfreude schwankt.

Doppelte Leinwand und Ton über Funkkopfhörer

Liebhaber deutscher Filme kommen beispielsweise bei „Wunderschön“ (6. u. 13.8.) und „Der Nachname“ (15.8.) auf ihre Kosten. „Wunderschön“ thematisiert Schönheitsideale und kritisiert mit einem Augenzwinkern den allgegenwärtigen Optimierungswahn. Zehn Menschen, zehn Geschichten, alle kämpfen mit ihrem Körper, ihrem Aussehen, ihrer Wirkung. In „Der Nachname“ zanken sich Stephan (Christoph Maria Herbst), Elisabeth (Caroline Peters) und der Rest der Familie über Familie, komplizierte Erbfolgen und Rollenbilder – und essen dann auch noch Haschkekse.

Am 15. August zu sehen: die Komödie „Der Nachname“ von Sönke Wortmann. dpa-Bildfunk Am 15. August zu sehen: die Komödie „Der Nachname“ von Sönke Wortmann.

Ebenfalls drunter und drüber geht es in der Familie von Monsieur Claude. Im nunmehr dritten Teil um Claude Verneuil „Monsieur Claude und sein großes Fest“ (12. u. 27.8.) naht der 40. Hochzeitstag von ihm und seiner Frau Marie. Ihre vier Töchter planen mit ihren Multikulti-Ehemännern ein Überraschungsfest. Klar, dass es da wieder reichlich Platz für Vorurteile, Streit, skurrile Situationen und Versöhnung gibt. Beim „Alpen Film Festival“ (8.8.) werden verschiedene Bergfilme gezeigt – von der Eiger-Nordwand bis zum Olymp in Griechenland, von Bergsport bis zur Naturdokumentation. Das Event wird live moderiert und feiert die wunderschöne und faszinierende Bergwelt.

Eröffnung mit „Avatar“ und „Der Gesang der Flusskrebse“

Den Funkkopfhörer gibt es abends gegen Pfand (10 Euro) an der Kasse. So ist das Schanzenkino-Open-Air ein Silent Cine – und jeder kann die Lautstärke für sich selbst regeln. Und wie sich das für ein Kino gehört, gibt es natürlich auch Popcorn, Getränke und Snacks vor Ort. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.

Schanzenkino-Open-Air: 5.8.-3.9., Einlass je eine Stunde vor Filmbeginn, das gesamte Programm sowie Tickets gibt es auf www.schanzenkino.de

