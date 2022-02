Wenn sich 15 der begabtesten Cartoonisten Deutschlands zusammentun, kann nur etwas Gutes dabei herauskommen. Der „Hamburger Strich“ ist eine Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern, die alle einen ganz besonderen Bezug zur Hansestadt haben. Ihr neues Buch „2022 – Das erste Cartoon-Jahrbuch“ ist eine große Sammlung ihrer besten Werke zu verschiedensten Themen unserer Zeit: Von Impfung und Maskenpflicht bis Klimakrise und Hamburger Fahrradpolitik ist alles dabei.

Entstanden sei die Gruppe 2016 aus einer Cartoonisten-Stammtischrunde, erzählt der Hamburger Zeichner Til Mette. Zu den regelmäßigen Abenden in einer Kneipe in Altona kamen dann immer mehr Kollegen dazu. „Viele von uns kannten sich schon seit Jahren.“ Mette, mehrfach ausgezeichnet und Mitbegründer der „taz“ Bremen, war auch derjenige, der die Idee hatte, noch ein zweites Best-of der Gruppe herauszubringen.

Miriam Wurster, die unter anderem für „Titanic“, „Charlie Hebdo“, „Stern“ und „taz“ zeichnet, erklärt, was die Intention hinter dem Buch ist: „Wir erleben gerade eine problembeladene Zeit, da brauchen die Leute was zu lachen. Das entkrampft.“ Mette fügt hinzu, dass das Buch auch „Anleitung zur Selbstkritik“ sein soll.

Cartoonisten-Gruppe „Hamburger Strich“ gibt Ausblick auf 2022

Drei Werke hat die Gruppe bereits veröffentlicht, davon zwei, die nur mit Comics zum Thema Corona gefüllt waren. Auch in diesem vierten Buch bleibt die Pandemie natürlich nicht unerwähnt, die Künstler beschäftigen sich jedoch auch mit vielen anderen Dingen, die gegenwärtig in der Gesellschaft diskutiert werden. Gendern, die katholische Kirche oder digitale Assistenten wie „Alexa“. Miriam Wurster: „Die Leserinnen und Leser sollen gut unterhalten werden und gleichzeitig in Bildform eine Übersicht davon bekommen, was zur Zeit passiert. Viele der politischen und gesellschaftlichen Ereignisse des letzten Jahres setzen sich 2022 fort. “

Ein Comic vom Hamburger Zeichner Til Mette

Als Cartoonist mit dabei ist Kai Flemming. Der gebürtige Hamburger wurde 2021 mit dem Deutschen Karikaturpreis in Silber ausgezeichnet. Auf die Frage, inwiefern das Buch einen Ausblick auf dieses Jahr gibt, sagt er selbstironisch: „2022 kann nur besser werden. Auch besser als meine Zeichnungen.“ Til Mette ist ebenfalls optimistisch: „Mit diesem Buch in der Hand wird 2022 ein wunderbares Jahr, voller Glück und Harmonie und einer Prise hanseatischem Galgenhumor.“

Manchmal muss es auch albern sein: „Der Sabbeljau“ von Kai Flemming

Maren Amini, Bettina Bexte, Henning Christiansen, Tim Oliver Feicke, Katharina Greve, Huse, Dorthe Landschulz, Piero Masztalerz, Jan Rieckhoff, Tobias Schülert, Wolfgang Sperzel und Tetsche steuerten ebenso ihren Teil zu den 136 Seiten voller kritischer Karikaturen und erheiternder Comics dazu.

Viele der Zeichnungen bieten nicht nur sozialpolitische Beobachtungen, sondern auch herrlich albernen Nonsens. Miriam Wurster erklärt, dass politische Cartoons selbst für Profis nicht immer einfach sind. „Die Ergebnisse können unterschiedlich ausfallen: Mal überwiegt die komische Idee und die Aussage bleibt im Hintergrund, mal überwiegt die Aussage und der Witz bleibt eher klein. Die besten Cartoons sind für mich die, bei denen es gelingt, Witz und Message mühelos zu verbinden. Die sind natürlich alle im Buch.“