Comicfestival startet: Ab Freitag wird’s bunt in Hamburg

Festival! Festival! Festival! Hamburg​ scheint aus dem Feiern gar nicht mehr rauszukommen – mit viel Elan wird nachgeholt, was in den vergangenen beiden Jahren nicht oder nur sehr eingeschränkt ging. Auch das Team des Comicfestivals konnte endlich wieder in die bunte Kiste greifen.

Für das kommende Wochenende haben die Veranstalterinnen und Veranstalter ein so pralles Programm wie vor der Pandemie zusammengestellt: Ausstellungen, Lesungen, Workshops, Signierstunden – sogar die beliebten Führungen (aka „Spaziergänge“) werden wieder angeboten.

Festival in Hamburg mit vielen Stars der Comic-Szene

Zentraler Ort ist das Kölibri auf St. Pauli, wo Samstag (11-18 Uhr) und Sonntag (10-18 Uhr) Verlage und Künstler:innen ihre Werke auf einer Messe vorstellen. Aber auch die Schanze, Altona und das Gängeviertel werden bespielt. Stargast ist die französische Comic-Künstlerin Catherine Meurisse, die lange Jahre für „Charlie Hebdo“ gezeichnet hat und im Mom-Art-Space (Fabrique im Gängeviertel; Valentinskamp 34A; Sa/So je12-18 Uhr) unter anderem Bilder aus ihrem aktuellen Buch „Nami und das Meer“ zeigt.

Aus der Hansestadt ist Luka Lenzin mit der Graphic Novel „Nadel und Folie“ über den Alltag in der Hamburger Drogenhilfe vetreten (Ausstellung in der Galerie „OK Bye“ in der Harkortstraße; Freitag 18-20 Uhr, Samstag 14-18 Uhr, Sonntag 14-18 Uhr). Und die Hamburgerin Birgit Weyhe präsentiert eine Ausstellung zu ihrem Buch „Rude Girl“ (Raum Linksrechts, Valentinskamp 37, Sa/So je 12-18 Uhr).

Für das junge Publikum ist das Kindercomicmagazin „Polle“ beim Comicfestival dabei – mit einer Ausstellung (8. Salon, Trommelstraße 7, Sa/So je 12-18 Uhr), einem Workshop (Samstag ab 12 Uhr im 8. Salon) und einer Lesung (Sonntag 13 Uhr in der Fabrique).

Comicfestival: 30.9.-2.10., diverse Orte und Zeiten, hier geht’s zum kompletten Programm