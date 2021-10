Comicfestival in Hamburg: Jetzt wird’s bunt!

Hamburg ist bunt – und an diesem Wochenende gleich noch einmal mehr. Denn von Freitag bis Sonntag (1.-3.10.) steigt das „Comicfestival“. Und das bringt richtig Farbe in die Stadt!

Vom Frappant in Altona bis ins Gängeviertel, von der Schanze bis in die Neustadt: Überall gibt’s an den drei Tagen Ausstellungen nationaler und internationaler Künstler. Unter anderem stellt die Leipzigerin Julia Kluge ihre Arbeiten im „Kandie Shop“ an der Wohlwillstraße aus (bis 8.10.). Das Herz des Festivals schlägt wieder im „Kölibri“ auf St. Pauli, wo Verlage aus dem ganzen Land ihre neuesten Comics, Graphic Novels und vieles mehr präsentieren (Fr 16-18 Uhr, Sa/So 12-18 Uhr).

„Anfang des Jahres haben wir begonnen, ein sehr kleines, pandemietaugliches Festival zu planen“, so das Organisations-Team. „Als die Lockerungen in Sicht kamen, wurden noch einige Bausteine hinzugefügt.“ Eine Sache aber ist aus 2020 geblieben: Der „Panel Walk“ verwandelt Schaufenster von Geschäften, Cafés und Galerien in Ausstellungsflächen, die zu jeder Uhrzeit bestaunt werden können. Schließlich ist die Stadt nicht nur tagsüber bunt.

„Comicfestival“: 1.-3.10., diverse Orte und Zeiten, Eintritt frei, Programm, Infos und eine Ausstellungskarte gibt’s hier