Orangefarbene Trainingsjacke, großes Puschelmikrofon, französischer Akzent und naiv wirkende Fragen: Das sind die Markenzeichen von Alfons. Hinter der Kunstfigur steckt der Kabarettist Emmanuel Peterfalvi – und der hat nun im Hamburger Rathaus einen ganz besonderen Orden bekommen.

Für „seine herausragenden Verdienste für die Kultur und Toleranz und Humanität“ wurde Emmanuel Peterfalvi am Donnerstagvormittag mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Der 54-Jährige bringe mit seinem unverwechselbaren Humor und seinem großen Herzen Deutschland und Frankreich näher zusammen, so ein Sprecher der Kulturbehörde.

Alfons im Hamburger Rathaus mit wichtigem Orden geehrt

Peterfalvi ist einem breiten Fernsehpublikum als TV-Reporter Alfons bekannt. In dieser Rolle befragt er – immer in orangefarbener DDR-Trainingsjacke und mit Puschelmikrofon – Passanten zu aktuellen Gesellschaftsthemen und entlockt ihnen mit seiner gespielt naiven Art meist sehr offene Antworten.

„MOPOP – Der Kultur-Newsletter“ bringt Ihnen jeden Donnerstag gute Nachrichten frei Haus. Ob auf, vor und hinter den Bühnen – wir sind für Sie dabei und sprechen mit den spannendsten Menschen. Dazu gibt’s Tipps zu Veranstaltungen und Neuerscheinungen und vieles mehr. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

„Ich kann mich noch gut an meine Ankunft in Deutschland erinnern: Es war der 20. Oktober 1991, Sonntag früh, als der Nachtzug aus Paris am Hamburger Hauptbahnhof ankam. Ich habe mir damals überhaupt nichts von Deutschland erwartet, am allerwenigsten eine Auszeichnung: 16 Monate Ersatzdienst absitzen, dann schnell zurück nach Paris – das war der Plan. Und ich hielt es für einen äußerst dummen Zufall, dass es mich ausgerechnet nach Deutschland verschlagen hatte. Heute weiß ich: Mir hätte nichts Besseres widerfahren können“, so Peterfalvi.

Emmanuel Peterfalvi: „Ich fühle tiefe Freunde!“

„Ich fühle tiefe Freude über diese Auszeichnung. Und manchmal frage ich mich, ob es wirklich einfach nur ein – glücklicher – Zufall war, der mich vor dreißig Jahren nach Deutschland brachte – oder ob ich hier vielleicht etwas zu tun habe: Die Menschen zum Nachdenken zu bringen, auf meine eigene Weise – mit orangefarbener Jacke und Puschelmikrofon.“

Für seine Arbeit als Kabarettist, Komiker und Künstler ist Emmanuel Peterfalvi bereits mehrfach ausgezeichnet worden. Zuletzt mit dem bayerischen Kabarettpreis und dem Deutschen Kleinkunstpreis. Der gebürtige Pariser besitzt seit 2017 auch die deutsche Staatsbürgerschaft.

Der Kabarettist lebt seit 30 Jahren in Hamburg

Die Bundesverdienstorden werden in acht Stufen verliehen. Der Hamburger Kulturbehörde zufolge bekommen jedes Jahr rund 10 bis 30 Hamburgerinnen und Hamburger den Verdienstorden überreicht. (dpa/nr)