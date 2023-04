Brillanter Theaterabend: „Spatz und Engel“ über die Liebe zwischen zwei Weltstars

Einen Jubelsturm wie „Spatz und Engel“ ihn entfacht, hat’s am Ernst-Deutsch-Theater lange nicht gegeben. Mit tosendem Applaus und Standing Ovations feierte das Premierenpublikum allen voran die fantastische Anika Mauer und Vasiliki Roussi in den Rollen der Weltstars Marlene Dietrich und Edith Piaf.

Das Theaterstück (von Daniel Große Boymann und Thomas Kahry) erzählt von Freundschaft und Liebe zwischen den sich gegenseitig grenzenlos bewundernden Frauen. 1948 lernen sie sich in New York kennen. Nach einer durchzechten Nacht landen die Dietrich und die Piaf – die sich gerade anschickt, mit ihren Liedern das US-Publikum zu erobern – in Marlenes Suite im Plaza.

Freundschaft zwischen Marlene Dietrich und Edith Piaf

Doch Ediths krasses Leben, das sie, den „Spatz von Paris“, zwischen zahllosen Affären, Alkohol und Drogen in die Selbstzerstörung führt, geht nicht zusammen mit den Vorstellungen der nach Perfektion strebenden, bei Anika Mauer bis in die Fingerspitzen disziplinierten Marlene.

Vasiliki Roussi zeigt die Piaf, diese zügellose Chansonnette mit den Riesenaugen, ergreifend als als „verlorenes Kind“ – getrieben von ihrer Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung.

„Spatz und Engel“ am Ernst-Deutsch-Theater

In der dichten, an emotionalen Höhepunkten reichen Inszenierung (Regie: Torsten Fischer) zeichnen die Schauspielerinnen die Höhen und Tiefen dieser Freundschaft nach, machen erotisches Knistern ebenso wie das Leid der Entfremdung spürbar.

Begleitet werden „Spatz und Engel“ auf dieser Zeitreise von TV- und Bühnenschauspieler Guntbert Warns, Szene-Star Ralph Morgenstern sowie den Musikern Harry Ermer (Flügel) und Eugen Schwabauer (Akkordeon).

Ein brillanter und berührender Abend.

Ernst-Deutsch-Theater: bis 27.5., div. Zeiten, 28-42 Euro