„Bohème Sauvage“: Die wilden Zwanziger kommen nach Hamburg

Bubikopf-Frisur, Zigarettenspitze und wilder Charleston: Die Feierkultur der Zwanziger ist legendär, das Jahrzehnt voller aufregender Partys und Hemmungslosigkeit. Mit der „Bohème Sauvage“-Party kommt dieses Lebensgefühl am Samstag für eine Nacht nach Hamburg zurück.

Zum mittlerweile 30. Mal gastiert die „Bohème Sauvage“ in Hamburg. Zudem wird in Berlin und Köln regelmäßig das Tanzbein im Anzug und Paillettenkleid geschwungen. „Hamburg ist besonders schön, hier sind die Menschen meist am schicksten gekleidet“, sagt Veranstalterin Else Edelstahl.

„Boheme Sauvage“-Party findet im Gruenspan statt

Die Party, die abwechselnd im Übel und Gefährlich und im Gruenspan stattfindet, sei hier immer eine „besondere Freude“, so Edelstahl. Ab 21 Uhr können die Gäste auf St. Pauli für die lange und heiße Tanznacht eintrudeln – aber natürlich nur im Zwanziger-Look, versteht sich. Denn: Die Kleiderordnung ist streng, Jeans und Turnschuhe haben keine Chance. „Gerne keine Billigfummel“, so Edelstahl, die in Berlin eine Eventagentur hat und Firmenevents im Look der „Goldenen Zwanziger“ veranstaltet.

Das hier könnte Sie auch interessieren: Schnäppchen-Jagd: Das sind die 12 besten Flohmärkte Hamburgs

Auf dem Parkett soll es am Samstag dann heiß hergehen mit Charleston, Rumba und auch Salsa. „Die Band ‘Duke & Dukies‘ wird den Leuten einheizen, die spielen so ein bisschen Punk der Dreißiger.“ Außerdem mit dabei: Burlesque-Star Belle la Donna, die für eine glamouröse Showeinlage sorgen wird. Das kann ja nur eine goldene Nacht werden! Tickets gibt es noch an der Abendkasse für 35 Euro. (alp)