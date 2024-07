Blockbuster, Klassiker, Specials: Das Open-Air-Schanzenkino startet

Was für eine Erfolgsgeschichte: Vierundzwanzig Jahre gibt es das Open-Air-Kino im Schanzenpark nun schon! Verregnete Sommer und eine Bezirksamtsleiterin, die die Veranstaltungen 2021 fast verboten hätte, konnten dem kultigen Freiluftkino nichts anhaben, und so gibt es auch in diesem Jahr wieder Filmvergnügen unterm Sternenhimmel.

Am Samstag, den 20.7., geht’s los mit „Chantal im Märchenland“ (21.45 Uhr) und „Wo die Lüge hinfällt“ (22 Uhr). Bis zum 1. September dauert die Saison. Gezeigt wird eine bunte Mischung aus aktuellen Blockbustern, Klassikern und Specials wie der ​Ocean Film- und der Banff Mountain Film-Tour oder dem Alpen-Filmfestival. Das Spektrum reicht von Publikumslieblingen wie „Back To Black“ und „Barbie“ über anspruchsvolle Dramen („A Zone Of Interest“, „Morgen ist auch noch ein Tag“) bis zu „Oldies“ wie „The Big Lebowski“ oder „Ziemlich beste Freunde“.

Der Lasagne liebende Kater Garfield fehlt natürlich auch nicht im Programm. Der Film läuft am 21.7.. Sony Pictures Der Lasagne liebende Kater Garfield fehlt natürlich auch nicht im Programm. Der Film läuft am 21.7..

Am 27. August gibt es sogar eine Preview: Noch vor dem offiziellen Start läuft „Gloria!“. Hauptdarstellerin Veronica Lucchesi kommt zur Vorstellung. Insgesamt stehen 88 Aufführungen auf dem Programm!

Auch in diesem Jahr gibt es wieder zwei Leinwände

Weil es im vergangenen Jahr so gut lief, wird es auch diesen Sommer wieder zwei Leinwände geben, das heißt: zwei unterschiedliche Filme zur selben Zeit und zwei „Kinosäle“, denn die Leinwände stehen mit dem Rücken zueinander. Dass die „Bikeriders“ mit ihren lauten Maschinen die Dialoge in „Challengers – Rivalen“ stören, wird also nicht passieren, denn die Tonübertragung erfolgt per Funkkopfhörer (10 Euro Pfand). Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Lautstärke lässt sich individuell regeln, Umgebungsgeräusche werden ausgeblendet.

Und weil Norddeutsche hart im Nehmen sind, wird bei (fast) jedem Wetter gespielt, nur bei wirklich starkem Wind oder Blitz und Donner bleiben die Projektoren aus. Die Mitnahme von Proviant ist nicht gestattet, aber Getränke, Nachos, Süßes und einen Pizza-Lieferservice gibt’s vor Ort. Einlass ist eine Stunde vor Filmbeginn.

Sternschanzenpark: 20.7.-1.9., Karten ca. 12 Euro, online oder an der Abendkasse, Programm und Infos unter schanzenkino.de