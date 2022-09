Besonderer Theater-Umzug: Das Eröffnungs-Programm ist noch geheim!

Wer fragt, kriegt manchmal überraschende Antworten. Und wer Kinder fragt, muss mit dem Fantasievollsten rechnen! Das Fundus-Theater fragte Kinder und Jugendliche (das Zielpublikum) danach, was sie gerne auf der Bühne sehen würden. Die Liste der Wünsche wurde lang – rund 40 Vorschläge kamen aus neun Schulklassen – und einige davon werden jetzt zur Eröffnung des neuen Standorts erfüllt.

Da wurde zum Beispiel eine Unterwasserwelt gewünscht, auch ein Fußballspiel auf dem Mars, ganz viel Zauberei und eine Versammlung, in der Politiker, Kinder und Clowns (!) über den Klimawandel reden. Ältere Theatergänger:innen würden gern einen Parcours des Todes und einen Safe-Space für LGBTQ+-Kinder und -Jugendliche auf der Bühne sehen. Welche Ideen zur Einweihung ausgewählt wurden, bleibt bis zum großen Eröffnungs-Freitag ein Geheimnis.

Hamburger Fundus-Theater für Kinder und Jugendliche

Auch das Fundus-Team selbst durfte Wünsche äußern: Das neue Haus gab es zwar, aber der Innenaus- und Umbau wurde präzise auf die Bedürfnisse des Theaters abgestimmt. Sibylle Peters, künstlerische Leiterin, freut sich über den Umzug in ein neues, größeres und nachhaltigeres Haus: „Dies ermöglicht uns, unserem Publikum aus Familien, Schulen, Kitas und auch der freien Szene, der unser Haus als Gastspielort dient, einen strahlenden Neustart. Am Platz der Kinderrechte entsteht ein Ort, an dem die Stimmen junger Menschen gehört und ihre Themen ernst genommen werden.“ Das Programm am ersten Wochenende ist randvoll: Auf Publikum jeden Alters wartet ein Spiel mit „Table Animals“, eine Ausstellung zum Mitmachen, Forschungsprojekte, Performances und Premieren.

Auf drei Etagen stehen 1000 Quadratmeter zur Verfügung, der Zuschauerraum bietet knapp 200 Plätze, deren Anordnung unterschiedlichen Formaten angepasst werden kann. Insgesamt entstanden Kosten von 1,7 Millionen Euro, die auf mehrere Schultern verteilt werden konnten, auch auf die der Stadt, wie Kultursenator Carsten Brosda (SPD) mitteilt: „Mit dem Theaterneubau für das Fundus-Theater setzen wir ein starkes Zeichen für das Kinder- und Jugendtheater in Hamburg.“

Fundus-Theater: ab 9.9. am Sievekingdamm 3, Programm und weitere Infos hier