Banksy kommt zurück nach Hamburg – wirklich?

Seine Identität ist unbekannt, seine Werke weltberühmt: Der Street-Art-Künstler Banksy überrascht immer wieder mit seiner Kunst. In Hamburg werden seine Werke in einer neuen Ausstellung gezeigt – allerdings nicht im Original.

Banksy kommt zurück nach Hamburg. Zwar nicht der weltweit gefeierte britische Street-Art-Künstler selbst, auch keines seiner Werke im Original. Dafür mehr als 150 aufwendige Reproduktionen seiner bekanntesten Schöpfungen, wie die Macher der Ausstellung „House of Banksy – An Unauthorized Exhibition“ sagen. Nach ihrem Start in München wird die Schau ab 13. September auch in einer Pop-up-Galerie im Passagenviertel (Große Bleichen 1-3) zu sehen sein.

Geheime Identität: Nicht autorisierte Reproduktionen

„Wir wollen so die Werke und vor allem die Message hinter jeder seiner Aktionen und Arbeiten der Öffentlichkeit wieder zugänglich machen“, sagte Oliver Forster, der Produzent der Ausstellung. Etwa 80 Prozent der Werke Banksys, der seine wahre Identität seit mehr als 20 Jahren geheim hält, seien öffentlich nicht mehr zu sehen.

Aufgrund der Anonymität des Künstlers seien die Reproduktionen auch nicht autorisiert, wie schon aus dem Ausstellungstitel hervorgehe, so die Ausstellungsmacher. Dennoch sei es die „derzeit wohl umfangreichste Werkschau seiner Kunst im europäischen Raum“.

Mit der neuen Pop-Up-Schau an der Ecke Große Bleichen/Jungfernstieg wollen die Macher an frühere Erfolge anknüpfen: Vor zwei Jahren hatten nach ihren Angaben bereits 170.000 Menschen die Ausstellung „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ im Galeria-Kaufhof-Gebäude an der Mönckebergstraße besucht. Weltweit sollen es 2,5 Millionen Besucher gewesen sein. (dpa/mp)