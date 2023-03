Ausverkaufter Abend in der Neuen Flora: „Fack Ju Göthe“ begeistert als Musical

„Fack, jetzt singen sie auch noch!“ Unter diesem Motto wirbelten die Darsteller von „Fack ju Göhte – Das Musical“ am Montagabend über die Bühne der Neuen Flora und bewiesen: Die Geschichte um Aushilfslehrer Zeki Müller funktioniert nicht nur im Kino – sondern auch als Musical.

Als Kleinganove Zeki Müller aus dem Knast kommt, freut er sich auf die Beute seines letzten Raubzuges. Blöderweise nur hat seine Freundin das Geld da verbuddelt, wo jetzt die Turnhalle der Goethe-Gesamtschule steht. Um sich die Kohle zurückzuholen, heuert Zeki als Aushilfslehrer an. Pädagogisch wertvoll geht er es dabei nicht an – schafft es aber trotzdem, die Chaos-Klasse der Schule zu bändigen und Vorzeige-Referendarin und Mauerblümchen Lisi Schnabelstedt zu beeindrucken.

„Fack Ju Göthe – das Musical“ auf der Bühne der Neuen Flora

In den drei Erfolgsfilmen der „Fack ju Göthe“-Reihe gab Elyas M’Barek Zeki den richtigen „Proll-Charme“, und selten kaute jemand so schön primitiv Kaugummi wie Jella Haase als Schülerin Chantal. Warum den Wahnsinn auf der Schulbank nicht auf die Bühne bringen und mit spritzigen Songs versehen? Das Start-up ShowSlot machte genau das und ging mit dem Musical nun erstmals auf Deutschland-Tournee. Das Publikum in Hamburg – gleichzeitig auch das Tournee-Finale – schien anscheinend genau darauf gewartet zu haben: Die Flora gefüllt bis auf den letzten Platz – und das zu Recht.

Die Figuren sind lebendig und frech, das junge Ensemble ist energiegeladen und spielt, tanzt, singt und rappt fast drei Stunden. Mitreißend sind auch die Songs, mit allesamt erfrischenden und selbstbewussten Texten. In den Reihen wird mitgewippt und mitgesungen. Ab Herbst soll es für „Fack ju Göthe – Das Musical“ weitergehen – man munkelt, auch in Hamburg.