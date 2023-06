Ausstellung „100X“ zeigt Krypto-Kunst in Hamburg

NFT? Hat das was mit Football zu tun? Seit Jahren ist die Kunstszene in Aufruhr, weil digitale Technik und Investoren neue Begehrlichkeiten weckten. Sergio Schmolt führt eine Galerie mit großzügigen Räumen und exquisiter Ausstattung: „Magall.Art“ gab es bislang allerdings nur virtuell als „NFT- Space“. Jetzt kann man die Galerie aber tatsächlich besuchen.

Denn „Magall.Art“ wagt sich raus aus dem Metaverse, dieser digitalen Parallelwelt, in der digitale Grundstücke und Zukunftsversprechen gehandelt werden. Bis zum 12.7. gibt’s einen Ausflug in die echte Welt – und das mitten in Hamburg!

Krypto-Kunst-Ausstellung: Bis 12. Juli in Hamburg

Künstler:innen wie Dana Ulama, Ann Ahoy und Patrick Vogel zeigen im „Pallas“ am Neuen Pferdemarkt auf großen Bildschirmen Videoclips und digitale Kunst. NFT, das steht ja für „Non-fungible Token“, alles nur einmal zu haben, quasi. Aber wenn Sie es genauer wissen wollen, fragen Sie Sergio Schmolt am besten selbst.

„PALLAS“: 29.6.-12.7., je Di-Sa 19-23 Uhr, Neuer Pferdemarkt 13