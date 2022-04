Auch mit 80 noch ein Kracher: Herbert Herrmann begeistert in Hamburg

Die Liebe ist zweifellos ein Spiel, das manchmal recht seltsame Wege geht. Amüsanter Beweis: Lucie und Thomas. Sie finden das große Glück auf Umwegen über das Theater. Nach einem Sieg der Liebe sieht es in der Komödie „Alles was Sie wollen“ allerdings erst mal nicht aus. Denn die Dramatikerin und der Steuerberater könnten gegensätzlicher kaum sein.

Wieder einmal gehen Nora von Collande und Herbert Herrmann – der Publikumsliebling, der im vergangenen Jahr seinen 80. Geburtstag feierte, führte auch Regie – an der Komödie Winterhuder Fährhaus in Hamburg als Wohnungsnachbarn in den Beziehungsclinch.

Herrmann führte bei „Alles was Sie wollen“ auch Regie

Weil in ihrem Bad die Wanne übergelaufen ist, steht Thomas bei Lucie auf der Matte, um ihr den Wasserschaden anzuzeigen. Die Folge: Sie kommen miteinander zwar nicht gut klar, aber auch nicht voneinander los. Allzu aufgekratzt gibt sich Nora von Collande. Als streitlustige Lucie sucht sie verzweifelt nach einer zündenden Idee für ihr neues Stück. Ihrer Fantasie auf die Sprünge hilft der von Herbert Herrmann dynamisch gespielte schlagfertige Thomas – mit der Vorstellung, sie hätten eine Affäre. In Wirklichkeit jedoch fädelt er mit dem Theater um einen erfundenen Lover eine ganz andere Geschichte ein.

Boulevard-Traumduo auch abseits der Bühne ein Paar

Glänzend aufeinander eingespielt, mit Charme und Wortwitz, zieht das Traumduo des Boulevards – auch im richtigen Leben ein Paar – das Premierenpublikum hinein in eine Hochglanz-Inszenierung. Gelöste Stimmung im Theatersaal und langer Schlussapplaus.

Komödie Winterhuder Fährhaus: bis 15.5., diverse Uhrzeiten, 24 bis 35,50 Euro