„All ünner een Dannenboom“: Hamburger Theater feiert jetzt schon Weihnachten

Alle Jahre wieder das gleiche Theater: An Weihnachten spielen Elli und Ex-Ehemann Robert heile Familienwelt. Drei Jahre ist es dem zerstrittenen Paar gelungen, den Schein zu wahren und ihren erwachsenen Kindern das Ehe-Aus und die Scheidung zu verschweigen. Doch damit muss jetzt Schluss sein!

Als an Heiligabend „All ünner een Dannenboom“ (Komödie nach dem Film von Lo Malinke) zusammenkommen, verlangen Micha (Flavio Kiener), Ellis deutlich jüngerer Partner, und Chrissi, die neue Frau an Roberts Seite, endlich klare Verhältnisse.

Weihnachtliche Komödie am Ohnsorg-Theater

Bis in der Weihnachtsfarce, die am Ohnsorg-Theater eine gelungene und bejubelte Premiere feierte, die Wahrheit ans Licht kommt, hat das Publikum viel zu lachen. Über Verwandte, die einander schon mal gehörig auf den Keks gehen und Beziehungsstress und Unstimmigkeiten in Gemeinheiten, Sticheleien und Wortgefechten abhandeln. Während Meike Meiners in der Paraderolle der Paartherapeutin Elli verzweifelt versucht, den Familienfrieden zu retten und tapfer den Festtagsbraten auftischt.

„All ünner een Dannenboom“ in Hamburg

Regisseur Murat Yeginer beschert dem Publikum mit einem gut aufgelegten Ensemble – an der Spitze die wunderbare Caroline Kiesewetter als um ihr Liebesglück mit Robert (Till Huster) kämpfende Chrissi – einen stimmungsvollen Abend von bissig ironisch bis besinnlich und am Ende versöhnlich. Eine mit Situationskomik und Wiedererkennungseffekten gespickte Einstimmung aufs schönste Fest des Jahres. Fröhliche Weihnachten!

Ohnsorg-Theater: bis 14.1.23, div. Zeiten, ab 29 Euro, Tel. 35 08 03 21