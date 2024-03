„Guten Abend Hambuuurg!“, begrüßt James Blunt sein Publikum in der vollbestuhlten Barclays Arena. „Alles gut auf rechts, alles klar auf links? Und in der Mitte auch? Sehr gut, sehr schön, fantastisch. Oh ja. Und das ist meine Deutsch.“

Ein bestens aufgelegter James Blunt (50) zeigte am Freitag in der vollen Barclays Arena, dass es vom Beerdigungssong bis zum Partyhit für ihn nur ein Katzensprung ist. Auch mit witzigen Ansagen sparte der britische Singer-Songwriter nicht.

„Guten Abend Hambuuurg!“, begrüßt James Blunt sein Publikum in der vollbestuhlten Barclays Arena. „Alles gut auf rechts, alles klar auf links? Und in der Mitte auch? Sehr gut, sehr schön, fantastisch. Oh ja. Und das ist meine Deutsch.“

James Blunt geht voll in die Charmeoffensive

Das Publikum lacht. Der Brite ist enthusiastisch. Hamburg wäre eine „Perle von Stadt“, und es gäbe eh keinen besseren Platz, wo man an einem Freitagabend sein könnte, geht er in die volle Charmeoffensive. Vor 20 Jahren setzte Blunt in der hiesigen Prinzenbar den Startschuss seiner Weltkarriere mit einem ersten Showcase-Gig. Seitdem hat er sich vom vermeintlich uncoolen Singer-Songwriter mit weinerlichen Balladen zum selbstironischen Live-Entertainer mit Pepp gewandelt, der sich an diesem Abend auch traut, über ein Drittel der Setliste mit den Songs seines neuen Albums „Who We Used To Be“ zu füllen. Sieben Hängelampen zaubern dazu eine hyggelige Atmosphäre auf die Bühne.

Es gibt wohl keinen anderen Künstler, der so viele Abschiedslieder im Programm hat wie Blunt. „Dark Thoughts“ handelt von der 2016 verstorbenen Carrie Fisher aka Prinzessin Leia aus „Star Wars“, bei der er vor seinem Durchbruch wohnte. „Ich habe ‚You’re Beautiful‘ in ihrem Haus geschrieben und ‚Goodbye My Lover‘ in ihrem Badezimmer aufgenommen, in dem ein Piano stand. Das hat man so in Los Angeles.“

„Goodbye My Lover” ist einer der beliebtesten Beerdigungssongs

Seine Pointen nehmen den Themen die Schwere. Seine Hommage am Klavier kommt dennoch innig rüber, dürfte dem im Anschluss dargebotenen „Goodbye My Lover“ als einer der beliebtesten Beerdigungssongs aber nicht in die Quere kommen. Noch trauriger wird es mit dem neuen Stück „The Girl That Never Was“. Darin arbeitet der Sänger die Fehlgeburt seiner Frau auf; auf der Leinwand im Hintergrund sieht man ein blondes Mädchen durch Kornfelder laufen.

Aber das Tolle an Blunts Konzerten ist ja, dass er von einem auf den anderen Moment den Schalter umlegen kann und eine ganze Arena in Partytaumel versetzt. Wie mit „Postcard“, das Blunt auf der Ukulele darbietet: „Kleine Gitarre, dann wirke ich etwas größer“, stellt er fest, tänzelt über die Bühne, winkt übertrieben – und alle winken zurück. Bei Blunt darf auch noch rhythmisch geklatscht werden, ohne dass jemand die Augen verdreht.

Mit „High“ erinnert er an sein Debüt: „Ich sang wie ein Delfin. Nur Mariah Carey und ich können das“, witzelt er. Beim Dance-Hit „OK“ von Robin Schulz springt die komplette Arena in die Luft und summt im Anschluss so lange den Refrain, bis Blunt für die Zugabe zurückkehrt. Mit „Monsters“ spielt er einen wunderschönen Abschiedssong für seinen Vater, der dann aber doch nicht starb. Bilder von Blunt und den Bandmitgliedern mit ihren Vätern werden dazu auf der Leinwand eingeblendet. Mit „Bonfire Heart“ und „1972“ gibt es noch mal ausgelassene Stimmung satt. Am Ende will Hamburg James Blunt gar nicht mehr gehen lassen.