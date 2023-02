Erinnern Sie sich noch an OK Radio? Ab 1988 sorgte das Programm auf der UKW-Frequenz 95,0 für frischen Wind in der Hamburger Radiolandschaft und brachte allerlei bekannte Persönlichkeiten hervor. Im Sommer 1995 war trotz Kult-Status Schluss – nun steht OK Radio offenbar vor einer überraschenden Rückkehr. Erfahren Sie mehr mit MOPO+ – jetzt vier Wochen lang testen für nur 99 Cent!

Erinnern Sie sich noch an OK Radio? Ab 1988 sorgte das Programm auf der UKW-Frequenz 95,0 für frischen Wind in der Hamburger Radiolandschaft und brachte allerlei bekannte Persönlichkeiten hervor. Im Sommer 1995 war trotz Kult-Status Schluss – nun steht OK Radio offenbar vor einer überraschenden Rückkehr.

Zum 1. März könnte das neue OK Radio starten, dieses Datum war am Dienstag einem dann ablaufenden Countdown auf der Internetseite namens „okradio.de“ zu entnehmen. Noch am Montagabend endete dieser Countdown um Mitternacht am 1. Februar. Weshalb sich der Start nun verschiebt, ist unklar – auf MOPO-Nachfrage wollte die im Impressum der Seite aufgeführte Betreibergesellschaft Radio 95.0 GmbH & Co.KG das Thema nicht kommentieren.

Hamburger Kult-Programm OK Radio feiert Comeback

Geplant ist der Neustart laut „okradio.de“ als „digitales“ Programm – offenbar ohne einen Platz im UKW-Radio. Am Montag war für einige Zeit ein Livestream zu hören, der das Mutterprogramm Hamburg Zwei übertrug und offenbar auf einen OK Radio-Start auch in Kiel, Lübeck und Sylt hinwies. Dies sind die drei Standorte in Schleswig-Holstein, an denen es ein privates Angebot im Digitalradio zu empfangen gibt, dort könnte demnach auch OK Radio starten.

Auch das Comeback selbst wollte die Radio 95.0 GmbH & Co.KG, die ebenso Betreibergesellschaft des OK Radio-Nachfolgers Hamburg Zwei ist, gegenüber der MOPO nicht bestätigen. Die Geschäftsführung kommentiere die Gerüchte derzeit nicht. Die Indizienlage spricht dennoch für einen baldigen Neustart des Kult-Programms – offenbar gelangten der Livestream und die Internetseite versehentlich frühzeitig ins Netz.

Offen bleibt damit vorerst auch die Frage, inwieweit das neue OK Radio an das alte Programm anknüpfen wird. Ab 1988 begannen dort unter anderem die heutigen TV-Moderatoren Oliver Geissen („Die ultimative Chartshow“) und Steven Gätjen („Joko & Klaas gegen ProSieben“), Schauspieler Christian Ulmen („jerks.“, „Tatort“) oder der langjährige Alsterradio-Morgenmoderator Andreas „AC“ Clausen (heute Radio Hamburg) ihre Karrieren.

Medienunternehmer Frank Otto gehörte zu den Mitgründern des originalen OK Radio. (Archivbild) IMAGO / teutopress Medienunternehmer Frank Otto gehörte zu den Mitgründern des originalen OK Radio. (Archivbild)

Letzterer verschaffte sich insbesondere mit dem Talk-Format „AC – talk to me“ Legenden-Status – und bekam für die Sendung regelmäßig Ärger aus den Reihen der Medienanstalt. Von „Hassfunk“ und „Schock-Radio“ schrieb „Der Spiegel“ damals sogar.

Christian Ulmen und Steven Gätjen starteten ihre Karrieren bei OK Radio

Der Start des werbefreien NDR-Programms N-Joy im April 1994 führte im Sommer 1995 letztlich zum Neustart von OK Radio als OK Magic 95. In Vergessenheit geriet das Programm aber nicht, Gerüchte um ein Comeback machten immer mal wieder die Runde. Zuletzt 2019, als die Anmeldung der Marke OK Radio beim Deutschen Marken- und Patentamt durch die Radio 95.0 GmbH & Co. KG bekannt wurde. Und so dürfte bald in Erfüllung gehen, wovon viele Hamburger:innen seit 27 Jahren geträumt haben – die Rückkehr des guten, alten OK Radios.