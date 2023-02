25 Jahre! Hamburger Theater feiert Jubiläum — mit großem Festakt

An diesem Donnerstag feiert das Theater Klabauter in Borgfelde seinen 25. Geburtstag. Es gehört zur Stiftung Das Rauhe Haus – und bei seiner Gründung 1998 haben vermutlich nicht gar so viele Menschen daran geglaubt, dass es ein Vierteljahrhundert später noch immer da sein würde.

Denn damals war es eines der ersten Theater deutschlandweit, in dem Menschen mit Behinderung als professionelle Schauspieler:innen arbeiteten. Aktuell besteht das Ensemble des erfolgreichen Hauses aus 13 Darsteller:innen. Bis Ende Januar spielten sie das Stück „2050: Klimakrise“, an dessen Entwicklung auch der Klimaforscher Mojib Latif und David Krzysteczko von Fridays For Future mitgewirkt haben.

Nächste Klabauter-Premiere: „School Of Love“

Die nächste Premiere steht für Ende März an, dann gibt’s „School Of Love“, das auf der extrem lustigen Graphic Novel „Der Ursprung der Liebe“ basiert. Jetzt aber wird erst einmal gefeiert: Beim Festakt für geladene Gäste am Donnerstagnachmittag wird Kultursenator Carsten Brosda (SPD) ein Grußwort sprechen. (nr)