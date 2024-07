14 Kinos dabei: An diesem Tag ist das Filmegucken kostenlos

Ende September ist wieder Filmfest in Hamburg. Und es gibt nicht nur eine neue Leiterin, sondern auch gute Neuigkeiten für die Hamburger: Die dürfen nämlich an einem Tag 14 Kinos in der Stadt kostenlos besuchen.

Vom 26. September bis zum 5. Oktober findet das Filmfest Hamburg statt, und der „Tag der Deutschen Einheit“ am 3. Oktober wird dabei auch zum „Tag des freien Eintritts“. Alle Filmfest-Filme, die an dem Tag in den fünf Festivalkinos Abaton, Studio-Kino, Metropolis, CinemaxX Dammtor und Passage laufen, sind frei zugänglich. Auch die neun „Filmfest ums Eck“-Kinos Alabama, Koralle Lichtspielhaus, Magazin Filmkunsttheater, 3001, Blankeneser Kino, Hansa Filmstudio Bergedorf, Savoy Filmtheater, Astor Film Lounge und Zeise Kinos werden sich an der Aktion mit jeweils einer Filmvorführung beteiligen.

Diese Filme werden beim Filmfest Hamburg gezeigt

Für die neue Festivalleiterin Malika Rabahallah geht ein Traum in Erfüllung. „Am Tag der Deutschen Einheit sitzen wir hier in Hamburg gemeinsam im Kino, um zusammen zu lachen und zu weinen und nach dem Film zu diskutieren. Und das Beste daran: der Eintritt ist frei. Mehr Einheit geht nicht!“

Zwar wird das komplette Programm erst am 10. September bekannt gegeben, einige Filme stehen aber schon fest. So zum Beispiel „The Seed of the Scared Fig“ von Regisseur Mohammad Rasoulof oder „Emilia Pérez“ von Jacques Audiard, der international bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. In Hamburg feiert er Deutschlandpremiere. Auch der dritte Teil der beliebten Kinderfilmreihe um das Rentier Niko, „Niko – die Reise zu den Polarlichtern“, wird gezeigt.

Im vergangenen Jahr haben fast 46.000 Menschen das Filmfest Hamburg besucht. Zu den Promis auf dem roten Teppich gehörten der Däne Mads Mikkelsen sowie die deutschen Schauspiel-Stars Sandra Hüller, Jens Harzer, Bjarne Mädel, Barbara Auer und Heinz Strunk.

Finanziert werden das Filmfest und der freie Eintritt am 3. Oktober von der Behörde für Kultur und Medien, unterstützt von der Deutschen Fernsehlotterie und der Hapag-Lloyd-Stiftung. „Mit dem kostenfreien Angebot laden wir am Tag der Deutschen Einheit alle ein, die verbindende Kraft des Kinos zu erleben. Filmfest Hamburg zeigt uns auch dieses Jahr wieder beeindruckende Filme zu relevanten Themen, die gemeinsam zu sehen und zu diskutieren absolut lohnt“, sagt Kultursenator Carsten Brosda (SPD). (prei)