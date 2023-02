Rund 69 Kilometer südwestlich von Hamburg und 51 Minuten Autofahrt entfernt befindet sich Elsdorf (Landkreis Rotenburg). Auf einer Landstraße an grünen Feldern und kleinen Kaffs vorbei sagt die Frauenstimme des Navigationssystems: „Ziel erreicht“. Es ist die Eichenstraße 14, Ankunft im „Kliemannsland“, einem ganz besonderen Ort. Die MOPO war dort am Mittwochabend Gast eines Mini-Konzerts des Sängers und Rappers Majan.

Rund 69 Kilometer südwestlich von Hamburg und 51 Minuten Autofahrt entfernt befindet sich Elsdorf (Landkreis Rotenburg). Auf einer Landstraße an grünen Feldern und kleinen Kaffs vorbei sagt die Frauenstimme des Navigationssystems: „Ziel erreicht“. Es ist die Eichenstraße 14, Ankunft im „Kliemannsland“, einem ganz besonderen Ort. Die MOPO war dort am Mittwochabend Gast eines Mini-Konzerts des Sängers und Rappers Majan.

Mitten im Nichts: eine grüne Scheune mit der Aufschrift „Kliemannsland“, ein großes Tor, durch das man auf einen alten Hof gelangt. Eine Schlange von 200 Leuten im Alter von 20 bis 30 Jahren bildet sich vor dem Eingang. Das Treffen in der Pampa hat einen Grund. Die wartenden Menschen haben alle ein Konzert-Ticket gewonnen.

Eine grüne Scheune mit der Aufschrift „Kliemannsland“. Samira Debbeler Eine grüne Scheune mit der Aufschrift „Kliemannsland“.

„Gizeh“, ein Hersteller für Raucherbedarf, und das „Kliemannsland“ haben ein Mini-Konzert auf die Beine gestellt und 200 Karten verlost. Der Künstler Majan tritt am Mittwochabend mitten im Kaff auf dem alten Hof für die Gewinner:innen auf. Er ist bekannt für deutschsprachigen Hip Hop. Aber was ist überhaupt das Besondere an diesem Hof mitten im Nichts?

Was ist das Kliemannsland überhaupt?

Das „Kliemannsland“ ist ein eigener Kosmos für sich. Hier finden sich Heimwerker:innen zusammen und verwandeln einen alten Bauernhof in Norddeutschland in eine kreative, andere Welt – und das zeigen sie im Internet. Rund 440.000 Follower:innen schauen sich die Videos, Fotos und Co. tagtäglich bei Instagram an.

Der Kopf hinter all dem ist Multitalent Fynn Kliemann, der neben musikalischen Chart-Erfolgen und Netflix-Dokus hauptsächlich bekannt ist für seine schusseligen Videos bei „Youtube“, in denen es ums Heimwerken geht. Am Mittwochabend ist Kliemann nicht dabei, er renoviert gerade ein Haus in Frankreich.

„Kliemannsland“: Überall versteckt sich eine Besonderheit

Hinter dem großen Tor, dem Eingang, befindet sich ein Innenhof mit Kopfsteinpflaster und einem Baum in der Mitte. Ringsherum eine Scheune, kleine Fachwerkhäuser und jede Menge versteckten Besonderheiten. Neben einem selbstgebauten „Hau den Lukas“, einem Bällebad und alten Treckern gibt es hier einiges zu entdecken.

Ein selbstgebautes Bällebald steht an der grünen Scheune. Samira Debbeler Ein selbstgebautes Bällebald steht an der grünen Scheune.

Hinter einem großen Haus an dem ein Schild mit der Aufschrift „Atelier“ hängt, ertönen die Bässe von elektronischer Musik. Ein DJ steht auf einer kleinen, pyramidenartigen Bühne und heizt die Stimmung ein. Die Besucher:innen holen sich Getränke, Kartoffelecken, spielen Tischtennis oder tanzen.

Ganz unscheinbar an der Tischtennisplatte steht er plötzlich mit einem Schläger in der Hand. Der, weshalb heute Abend 200 Besucher:innen im „Kliemannsland“ sind: Majan. Er hat lange krause Haare, trägt eine Mütze, einen schwarzen Pullover und eine schlabberige, graue Joggingshose. Er spielt mit den anderen Besucher:innen Tischtennis und unterhält sich mit ihnen, wie als wäre er selbst auch Gast hier.

Das selbstgebaute „Batmobil“. Im Hintegrund spielen Besucher:innen Tischtennis, andere warten gespannt darauf, dass es losgeht. Samira Debbeler Das selbstgebaute „Batmobil“. Im Hintegrund spielen Besucher:innen Tischtennis, andere warten gespannt darauf, dass es losgeht.

Festival-Erinnerungen kommen hoch

Die Sonne geht langsam unter, der Himmel färbt sich orange-rot. Das Setting erinnert an ein Festival mitten im Sommer. Der DJ macht die Musik leiser, Bühnenlichter erstrahlen. Und da steht plötzlich der lässige, junge Mann, der gerade eben noch mit anderen Leuten Tischtennis gespielt hat. „Ich freue mich so, dass wir hier alle heute zusammengefunden haben“, sagt Majan zum Publikum und beginnt mit seiner Show.

„Wer hat, kann sich meinetwegen jetzt einen Joint anzünden. Auf meine Verantwortung“, witzelt Künstler Majan zwischen seinen Songs. Und so wird es auch getan. Manchmal erreicht einen der scharf aromatische Geruch von Gras und zieht in die Nase.

Das könnte Sie auch interessieren: „Ich war immer so gemein“: So rührt Hamburgerin Zoe Wees ihre Heimat

Majans Programm ist vielfältig, sein musikalisches Talent facettenreich. Mal erzeugt er Gänsehaut mit seiner verrauchten Stimme und begleitet sich selbst am Klavier, mal bringt er das Publikum zum Toben mit tanzbaren Songs wie „Tag ein Tag aus“ und mal kleben die Zuhörer:innen an seinen Lippen, wenn er rappt.

Majan steht auf der Bühne und performt. Samira Debbeler Majan steht auf der Bühne und performt.

Nach mehr als einer Stunde ist das Konzert vorbei. „Wir sehen uns gleich am Getränkestand oder an der Tischtennisplatte“, sagt Majan zum Publikum und geht von der Bühne. Dann ertönt „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens. Dieser Abend an diesem besonderen Ort in Norddeutschland hat am späten Mittwoch für viele Überraschungen gesorgt.