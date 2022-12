Bis zum 22. Oktober dreht sich an verschiedenen Orten in Hamburg zum Harbour Front Literaturfestival alles um Schriftsteller und ihre aktuellen Werke. Eine gute Gelegenheit, unsere Lieblingsbuchhandlungen vorzustellen. Ein gutes Buch kann man auch im Internet bestellen. Aber um wieviel größer ist das Vergnügen, in aller Ruhe einem Buchladen zu stöbern, gute Tipps vom Buchhändler zu bekommen und mit Neuentdeckungen und Empfehlungen nach Hause zu gehen. Hier sind unsere Lieblings-Lese-Läden.

Familien-Tradition

Seit vier Generationen ist die Buchhandlung Christiansen in der Bahrenfelder Straße 79 in Ottensen in Familienbesitz – Rekord in Hamburg. Die Begeisterung der Inhaberin Nicole Christiansen und ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Belletristik und Kinderbücher schätzen die Kunden. Im kleinen Garten im Hof gibt es Lesungen für die jüngsten Besucher und für die älteren hat Nicole Christiansen einen Lesetipp: „Löwen wecken“ von der israelischen Autorin Ayelet Gundar Goshen.

Hamburger Institution

Wer Bücher und Kunst liebt, liebt auch die Buchhandlung Felix Jud. Nicht sehr groß, aber sehr hanseatisch und einzigartig. Karl Lagerfeld war Stammkunde, genauso wie Literaturkritiker Fritz Raddatz. Noch bis Mitte September ist am Neuen Wall 13 eine Kunstausstellung mit Zeichnungen von Lyonel Feininger zu sehen. Wer ein besonderes Buch zum Lesen sucht, sollte nach den „Himmerlandsgeschichten“ des dänischen Nobelpreisträgers Johannes V. Jensen fragen. Die liest Geschäftsführer Robert Eberhardt auch gerade.

Robert Eberhardt ist Geschäftsführer der Traditionsbuchhandlung Felix Jud am Neuen Wall. Anke Geffers Robert Eberhardt ist Geschäftsführer der Traditionsbuchhandlung Felix Jud am Neuen Wall.

Mit Auszeichnung

Drei engagierte Buchhandlungen wurden gerade mit dem Hamburger Buchhandlungspreis ausgezeichnet. Die Buchhandlung Seitenweise in Hamm am Hammer Steindamm 119 , die Buchhandlung am Sand (Hölertwiete 5) in Harburg und der Buchladen in der Osterstraße 171 in Eimsbüttel freuen sich über den Preis.

Lesen im Süden

Geht nicht, gibt es nicht bei Bettina Meyer in der Marktpassage 9 in Neugraben. Die Buchhändlerin hat den Ehrgeiz, (fast) jeden Lesewunsch zu erfüllen. „Würde ich in Neugraben wohnen, dann säße ich zweimal die Woche in dieser Buchhandlung und würde ihrer Inhaberin stundenlang zuhören“ schreibt Rainer Moritz, Leiter des Hamburger Literaturhauses.

Seit über 20 Jahren eine gute Adresse für Literaturfreunde: „Der Buchladen“ in Neugraben. Anke Geffers Seit mehr als 20 Jahren eine gute Adresse für Literaturfreunde: „Der Buchladen“ in Neugraben.

Bilder-Bücher

Besondere Bilderbücher in großer Auswahl gibt es bei Stripes and Stories in der Wohlwillstraße 28 auf St. Pauli. Graphic Novels, dazu Comics aus aller Welt. Einfach mal vorbeigehen, schauen und staunen.

Auf Graphic Novels und Comics ist „Stripes and Stories“ auf St. Pauli spezialisiert. Anke Geffers Auf Graphic Novels und Comics ist „Stripes and Stories“ auf St. Pauli spezialisiert.

Literatur-Rundgang

Bei Cohen + Dobbernigg im Schanzenviertel machen Besucher und Besucherinnen automatisch einen literarischen Rundgang. Die Bücher stehen auf einem kreisförmigen Regal im optisch sehr ansprechenden Laden in der Sternstraße 4. Mitarbeiter Fynn Steiner hat sofort einen Lesetipp: „Benito“ von Hendrik Otremba. „Ein vielschichtiger, moderner Abenteuer- und Künstlerroman.“

Bei Cohen+Dobbernigg geht es rund - die Bücher stehen auf einem kreisförmigen Regal. Anke Geffers Bei Cohen+Dobbernigg geht es rund – die Bücher stehen auf einem kreisförmigen Regal.

Mal alt, mal neu

Bestens zum stundenlangen Stöbern geeignet ist Lüders Buchhandlung am Heußweg 33 in Eimsbüttel. Meterhohe Regale mit Neuerscheinungen und Bestsellern, dazu ein modernes Antiquariat und immer nette und kompetente Beratung – hier ist jeder gern Kunde.

Klein und kompetent

Eher gemütlich als groß und gerade deswegen seit 1876 ein beliebtes Ziel für alle, die gern lesen und dankbar für gute Empfehlungen sind. Die Buchhandlung Harder ist Treffpunkt bei Lesungen und anderen Veranstaltungen und nicht wegzudenken von der Waitzstraße 24 in Ottensen.