Das Warten hat ein Ende: Die Ehrlich Brothers verzaubern am 03.07. Hamburg

Am 03.07.22 präsentieren die Weltrekord-Magier ihre Erfolgsshow „DREAM & FLY“ endlich auch wieder in der Barclays-Arena. Nach der ausverkauften Hamburg-Premiere im Januar 2020 spielen Andreas und Chris dank der großen Nachfrage nun gleich zwei Shows an einem Tag.

Mit „DREAM & FLY“ verzaubern die Ehrlich Brothers ihre Fans in den größten Arenen Europas. Im November kehren sie an den Ort zurück, an dem sie vor drei Jahren zwei Weltrekorde geholt haben: in das Fußballstadion in Düsseldorf! Damit sind sie die einzigen Magier weltweit, die zum dritten Mal mit einer eigenen Show in einem Fußballstadion auftreten.

DREAM & FLY ist die aufwändigste Illusionsshow, die jemals für eine Tournee produziert wurde. Die Ehrlich Brothers landen mit einem echten Helikopter aus dem Nichts auf der Bühne. Aus Feuerflammen schmieden sie einen massiven, goldenen Lamborghini. Kinderaugen leuchten, wenn sie das größte Süßigkeitenglas der Welt herbeizaubern, prall gefüllt mit tausenden Bonbons.

Musik ist eine weitere Leidenschaft der beiden Star-Magier. Deshalb haben sie auf dieser Tour eine Show-Band dabei. Die „Ehrlich Sisters“ begleiten einige Illusionen mit Musik aus „FLASH – The Magic Album“, dem ersten Album mit eigenen Songs der Ehrlich Brothers.

Zwischendurch gibt es die Ehrlich Brothers mit kleineren Tricks mitten im Publikum zu erleben. Es zeichnet die sympathischen Magier aus, dass sie die leisen Töne und das charmant-witzige Spiel mit den Zuschauern ebenso beherrschen wie die Inszenierung ihrer spektakulären Großillusionen. Am Schluss vereinen die beiden Zauberbrüder das Motto der abwechslungsreichen Show in einer herzergreifenden Illusion: Sie erzählen von den Träumen in ihrer Kindheit und fliegen davon: DREAM & FLY!