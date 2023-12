80 Jahre Glanz auf dem Eis: NO LIMITS von HOLIDAY ON ICE erobert Hamburg!

Tauchen Sie ein in 80 Jahre glitzernde Eis-Magie! HOLIDAY ON ICE, die legendäre Ikone der Eis-Shows, feiert ein beeindruckendes Jubiläum und nimmt Sie mit auf eine spektakuläre Reise in einmaligen Welten. Die neue Produktion NO LIMITS verspricht vom 08. bis 11.02.2024 in der Barclays Arena in Hamburg ein unvergessliches Live-Erlebnis, das sowohl langjährige Fans als auch Eisshow-Neulinge in seinen den Bann ziehen wird. Als besonderes Highlight erobert Chart-Stürmerin Vanessa Mai bei der Premiere die Eis-Bühne, feiert mit dem Publikum und sorgt für magische Momente.

Die Jubiläumsshow NO LIMITS präsentiert sich rasant, revolutionär und öffnet Türen zu unendlichen Welten voller spannender Unterhaltung und zauberhafter Überraschungen. Die Inszenierung wird der Tradition der 80-jährigen Eisshow-Geschichte gerecht und setzt gleichzeitig mit modernster Bühnen- und Lichttechnik visionäre Maßstäbe. Erleben Sie verblüffende Performances, waghalsige Stunts und Eiskunstlauf auf Weltklasse-Niveau. Anspruchsvolle Sprünge, beeindruckende Ensemble-Choreografien und emotionale Neuinterpretationen klassischer HOLIDAY ON ICE Elemente werden Ihre Sinne verzaubern. Begleiten Sie die Protagonisten auf eine fesselnde Heldenreise, die die Grenzen zwischen Fantasie und Realität verschwimmen lässt.

Hinter den Kulissen von NO LIMITS steht ein talentiertes Team unter der Leitung von Kreativdirektor Kim Gavin. Gavin, bekannt für seine Arbeit mit Weltstars wie Take That, Westlife, Pink und Robbie Williams, hat die Las Vegas-Show von Adele inszeniert. Die Choreografie stammt von Eislauflegende und Olympiasieger Christopher Dean, der mit zahlreichen Goldmedaillen ausgezeichnet wurde. Die beeindruckende Kostümwelt wurde von Michael Sharp gestaltet, einem renommierten Designer, der bereits für Stars wie Jennifer Lopez, Katy Perry und Jessie J tätig war. Gemeinsam haben sie NO LIMITS zu einem unvergesslichen Erlebnis geformt, das die Grenzen der Vorstellungskraft sprengt.

HOLIDAY ON ICE: 80 magische Jahre

Angefangen hatte alles eher zufällig: Der Legende nach war eine kleine Eislauftruppe im Winter 1943 unfreiwillig in Toledo im US-Staat Ohio gestrandet. Da ihr Manager pleite war, nahmen die Performer ihr Schicksal kurzerhand selbst in die Hand. Auf der winzigen Bühne eines Hotels stellten sie eine kleine Eis-Revue auf die Beine. So erblickte HOLIDAY ON ICE am 25. Dezember 1943 das Licht der Welt.

Heute, 80 Jahre später, steht HOLIDAY ON ICE mit fünf Rekorden im Guinness-Buch der Rekorde, darunter als „meistbesuchte Eis-Show der Welt“. Technische Innovationen wie der „Super Trouper“ und mobile Eisflächen haben die Shows international bekannt gemacht. Berühmtheiten wie Prinzessin Diana, Elvis Presley und Charlie Chaplin haben die fesselnde Magie auf dem Eis erlebt.

Insgesamt hat HOLIDAY ON ICE in 80 Jahren mehr als 60.000 Shows in 5 Kontinenten und über 330 Millionen Besucher weltweit begeistert. Die neue Show NO LIMITS ist ein weiterer Meilenstein in dieser beeindruckenden Geschichte. Showproduzent Peter O’Keeffe betont: „HOLIDAY ON ICE genießt ein beeindruckendes internationales Renommee und schafft jedes Jahr in Zusammenarbeit mit etablierten Kreativen eine neue Welt auf dem Eis. Innovation ist unser Antrieb, um eine anspruchsvolle Generation von Zuschauern zu begeistern.“ Seien Sie Teil dieses einzigartigen Jubiläums und erleben Sie mit NO LIMITS eine Show, die nicht nur die Geschichte von HOLIDAY ON ICE feiert, sondern auch die Zukunft der Eisunterhaltung neu definiert. Sichern Sie sich jetzt die besten Plätze für einen Abend voller glitzernder Emotionen und unvergesslicher Augenblicke – ein Geschenk, das die Herzen zu Weihnachten höher schlagen lässt!