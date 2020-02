Wie bitte?: Wie durch Zauberei: Schlüssel-Trick sorgt für eine freie Nase

Köln -

Es grenzt fast an Zauberei.

Nicht nur die Haustür kann so ein Schlüssel öffnen – jetzt ist auch die Nase an der Reihe.

Nase frei mit dem Schlüssel-Trick

Jeder Mensch kennt das Gefühl. Bei einer verstopften Nase hat wohl jeder seine kleinen aber feinen Hausmittelchen – wie zum Beispiel eine warme Hühnersuppe oder einen schönen Kamillentee.



Doch es gibt eine weitere Möglichkeit, mit der die Nase wieder Luft bekommt – und die ist alles andere als alltäglich. Denn dafür greift man zum Schlüssel.



Der Schlüssel soll die Nase wieder öffnen

Richtig gehört: Mit dem Schlüssel-Trick atmet man in nur einer Minute wieder durch – und das ganz ohne Medikamente.

Der Schlüssel soll dafür zuerst an den Winkel der am stärksten verstopften Nasenseite angesetzt werden. Danach wird der Schlüssel achtmal in die eine, dann achtmal in die andere Richtung gedreht.



Das Ganze soll dann noch einmal in der Gegenrichtung wiederholt werden. Wenn man damit fertig ist, sollen die kreisenden Bewegungen auf der anderen Seite der Nase durchgeführt werden.

Zuletzt Reflexpunkt an der Nase stimulieren

Danach ist die Stirn an der Reihe. Hierbei ist die Stelle am Wichtigsten.



Der sogenannte „Reflexpunkt“ befindet sich etwas oberhalb zwischen den Augenbrauen, also über der Stirnwulst in der Mittelinie.



Hier wird der Schlüssel angesetzt, dann durch leichtes Kreisen den Punkt wieder nach dem 3-mal-8-Prinzip stimulieren. Nach einer Minute sollte die Nase schon freier sein. (jus)