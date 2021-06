Beliebter Likör: Jägermeister bringt neue Variante raus, aber es gibt einen Haken

Köln –

Der bekannte Likör mit dem Hirsch auf der Flasche: Die Kultmarke Jägermeister hat, nach etlichen Jahren, zum ersten Mal wieder eine neue Sorte herausgebracht.

„Jägermeister Cold Brew Coffee” soll bei Kaffee-Liebhabern für den ultimativen Kick sorgen, heißt es. Der neue Kräuterschnaps hat 33 Prozent Alkohol, enthält Arabica-Kaffee und sogar echten Kakao.

Neue Sorte: Jägermeister schmeckt jetzt nach Kaffee und Schokolade

Mit der Kaffee-Variante wächst das Sortiment der deutschen Traditionsmarke um einen weiteren Kräuterlikör.

Der besondere Geschmack scheint bei vielen Likör-Fans für Begeisterung zu sorgen. Einen kleinen Haken gibt es jedoch. Das Getränk gibt es zwar schon seit dem 1. Oktober 2019, in den Läden jedoch aktuell nur in Großbritannien und Amerika.

In Deutschland findet man den Jägermeister „Cold Brew Coffee” bisher nur bei Online-Händlern wie Amazon oder am Flughafen in den sogenannten „Duty-free-Shops“.

Ob sich daran etwas ändert und der Likör bald auch in unseren Ladenregalen steht? Das ließ der Pressesprecher von Jägermeister, Andreas Lehmann, auf Anfrage unserer Redaktion offen. Man wolle sich in Deutschland auf die Variante „Scharf” konzentrieren.

„Cold Brew Coffee” ist die neue Schnapsvariante von Jägermeister. Bernd Westphal Foto:

Das Design der neuen Jägermeister-Flaschen wurde übrigens in Deutschland entwickelt. Die Idee stammt von dem Studio Oeding aus Hamburg. Die Silberfolie soll an Kaffeepackungen erinnern. (cg)