Nie wieder ratlos wegen „miau“: Diese App soll Katzen-Sprache für Menschen übersetzen

Washington –

Es ist wohl die Frage aller Fragen, die sich Katzenbesitzer überall auf der Welt stellen: Was versucht meine Katze mir zu sagen? Eine App eines ehemaligen Amazon-Ingenieurs soll nun Abhilfe schaffen: Mit „MeowTalk“ sollen Menschen die Lautäußerungen ihrer plüschigen Freunde verstehen. Doch wie soll das funktionieren?

Javier Sanchez heißt der Mann, der das Unmögliche möglich machen will. Mit Technik kennt er sich aus, entwickelte bei Amazon die revolutionäre Spracherkennungsbox „Alexa“ mit. Sanchez ist jetzt Projektmanager beim Technologieunternehmen Akvelon in Washington und laut des lokalen Nachrichtenportals „King5“ für sein aktuelles Projekt in tierischer Mission unterwegs.

Katzen haben mit Miauen verschiedene Absichten

So entwickelt er derzeit eine App namens „MeowTalk“. Die App verspricht, die Lautäußerungen von Katzen in etwas zu übersetzen, das Menschen verstehen können. „Es ist keine Sprache. Sie teilen keine Wörter und kommunizieren nicht miteinander. Katzen miauen sich in der Natur nie gegenseitig an“, sagte Sanchez bei „King 5“ über das Miauen.

Durch Nachforschungen haben Sanchez und sein Team herausgefunden, dass Katzen oft eine von neun verschiedenen Absichten haben, die sie zu vermitteln versuchen, wenn sie Menschen anmiauen. Dabei hat jede Nachricht ihre eigene Art von Miau.

„MeowTalk“: Katzenbesitzer können Übersetzung von Mia-Lauten ihrer Katze erhalten

Mit seiner Alexa-Erfahrung und der Forschung arbeitet Sanchez nun daran, zu entschlüsseln, was Katzen zu vermitteln versuchen. So wie „Ich habe Hunger“ und „Ich habe Schmerzen“. Katzenbesitzer, die die App herunterladen, können die Miau-Laute ihrer Katze aufzeichnen und dann eine Übersetzung des Klangs erhalten. Haustiereltern haben dann die Möglichkeit, die App zu optimieren und zu trainieren, um die einzigartigen Vokalisationen ihres Lieblings zu lernen.

„Durch maschinelles Lernen übersetzt „MeowTalk“ das Miauen Ihrer Katze sofort in eine von neun allgemeinen Katzenabsichten. Diese neun Absichten repräsentieren Katzenstimmungen und Geisteszustände. Aber jede Katze hat auch ihre eigene Vokalisierung und ihr eigenes Vokabular von Miauen, die über diese neun allgemeinen Absichten hinausgehen, heißt es in der Beschreibung der App.

Prototyp von „MeowTalk“ kann schon heruntergeladen werden

Und weiter: „Sie können mit der „MeowTalk“-App trainieren, um das einzigartige Miau-Vokabular Ihrer Katze zu lernen, indem Sie der App mitteilen, was jedes Miauen bedeutet, wenn Ihre Katze es schafft. Wenn Sie der App fünf bis zehn Beispiele für ein bestimmtes Miauen für Ihre Katze geben ( zum Beispiel: „Essen“, „Lass mich raus“).Die App kann dieses Miauen erkennen, wenn sie es hört.“ Klingt ganz schön vielverprechend.

Derzeit wird „MeowTalk“ zwar noch entwickelt, aber der Prototyp kann schon für Apple- und Android-Telefone heruntergeladen werden.

Entwickler Sanchez hofft, dass die App irgendwann erfolgreich laufen wird und dass er und sein Team schließlich in der Lage sein werden, ein Halsband zu entwickeln, das die Miauen der Katze übersetzt, während sie spricht. Ein ambitioniertes Ziel, das aber offenbar nicht mehr in allzu weiter Ferne zu sein scheint. (alp)