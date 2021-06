Nicht nur Geschirr: Hätten Sie gewusst, was in der Spülmaschine alles sauber wird?

Köln –

Jeder, der schon einmal ohne sie gelebt hat, weiß sie in der Küche besonders zu schätzen: Die Spülmaschine. Und sie kann noch viel mehr, als uns den lästigen Abwasch zu ersparen. Denn neben dreckigem Geschirr und Besteck darf tatsächlich eine ganze Menge mehr mit in die Spülmaschine. So sparen Sie Zeit und Mühe.

Schuhe

Das geht natürlich nicht mit Lederschuhen. Turnschuhe aus Stoff, wie Chucks, kriegt man aber zum Beispiel ganz einfach in der Spülmaschine wieder sauber. Schnürsenkel und Einlegesohlen müssen vorher raus. Dann die Schuhe mit der Sohle nach oben ins obere Fach der Spülmaschine stellen und auf mittlerer Leistung waschen.

Tipp: Die Schuhe nach dem Waschen mit Zeitung ausstopfen. So trocknen sie schneller und in Form.

Auch Gummistiefel müssen nicht umständlich im Waschbecken gereinigt werden. Einfach kopfüber ins untere Fach der Spülmaschine packen und anschließend trocknen lassen. Genauso geht das auch mit Flip Flops und anderen Badelatschen, auf denen der Sommer seine Spuren hinterlassen hat.

Für alle Schuhe gilt aber: Nicht zu heiß waschen und aus hygienischen Gründen ohne Geschirr und Besteck.

Schlüssel

Der Schlüsselbund ist ständig im Gebrauch und so alltäglich, dass wir gar nicht darüber nachdenken, wie dreckig er wahrscheinlich ist. Sauber machen wir die Schlüssel eigentlich nie. Auch hier schafft die Spülmaschine Abhilfe. Nach dem Spülgang die Schlüssel gut abtrocknen.

Das Waschmittelfach, Kühlschrankfächer, Besteckkästen

Im Waschmaschinen-Fach fürs Waschmittel bleiben gerne aufgeweichte, klebrige Waschmittelreste hängen. Und Flüssigwaschmittel tropft auch gerne mal daneben. Mit einem Lappen ist es schwierig, da richtig sauber zu machen. Also warum nicht einfach das ganze Fach raus aus der Maschine, das geht wie bei einer Schublade ganz einfach, und ab damit in die Spülmaschine.

Das funktioniert übrigens genauso gut mit Kühlschrankablagen und -schubladen und Besteckkästen. Hier darf auch das restliche Geschirr und Besteck problemlos mitspülen.

Baseball-Kappen

Flecken oder schmutzige Ränder gehen in der Spülmaschine ganz einfach raus und die Kappen behalten ihre Form. Aber: Auch hier nicht zusammen mit dreckigem Geschirr waschen, sonst könnten sich Essensreste im Stoff festsetzen.

Spielzeug – von Kind und Hund

Egal, ob Sie Kinder oder Hund zu Hause haben – oder beides. Das Spielzeug von den Kleinen wird früher oder später schmutzig. Spielzeug aus Plastik darf ohne Bedenken in die Spülmaschine und wird einfach und verlässlich von Bakterien und allem Klebrigen befreit.

Genauso Tennisbälle und Kauknochen. Förmchen und Eimer, die am Strand zum Einsatz gekommen sind, sollten vor dem Waschgang trotzdem von Sand befreit werden. Außerdem, aus hygienischen Gründen, kein Geschirr oder Besteck mitwaschen.

Kartoffeln

Auch das geht: Wer vorhat eine große Menge Pellkartoffeln zuzubereiten, kann sich die mühsame Putzarbeit von der Spülmaschine abnehmen lassen. Die Kartoffeln am besten einfach ins obere Fach legen und natürlich kein Spülmittel benutzen. Außerdem sollte man ein kurzes nicht zu heißes Spülprogramm wählen.

Badzubehör

Haarutensilien, wie Kämme, Bürsten, Haarspangen und -gummis werden von Haargel oder anderen Styling-Produkten schnell schmuddelig und klebrig. Solange Kamm oder Bürste nicht aus empfindlichen Materialen sondern aus Plastik sind, können sie ohne Probleme in die Spülmaschine. Haare sollten vorher aber unbedingt entfernt werden, sie können sonst den Abfluss der Maschine verstopfen. Kleinkram wie Haargummis und Klammern sollten vorher in ein Wäschenetz.

Auch anderes Badzubehör, zum Beispiel Zahnputzbecher oder Seifenschalen, werden in der Spülmaschine wieder ganz sauber. Sogar Make-Up-Pinsel und Schwämmchen dürfen einen Spülgang mitmachen und werden so perfekt von Schminkresten und Keimen befreit.

Der Duschkopf

Statt Kalkablagerungen mit einem Schwamm wegzuschrubben, kann der verkalkte Duschkopf auch einfach in die Spülmaschine. Am besten klappt das, wenn der Waschgang möglichst heiß ist. Hier darf auch wieder dreckiges Geschirr mitgewaschen werden.