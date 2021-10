Beste Beratung und passgenaue Finanzierung

Der größte Baufinanzierer in der Metropolregion Hamburg ist nun noch attraktiver

84 Prozent der Deutschen würden lieber ein Eigenheim haben als Miete zahlen. Besonders nach den monatelangen Erfahrungen mit Homeschooling und Homeoffice wünschen sich immer mehr Menschen eine eigene Immobilie – am besten mit Garten und Platz für Arbeitszimmer und Hobbys. Denn Wohneigentum ist mehr als ein Raum zum Leben: Es ist für viele die Erfüllung eines Traums, das Gefühl von Geborgenheit und nicht zuletzt die einzige Form der Altersvorsorge, die sofort genutzt werden kann. Die Hamburger Sparkasse macht es Interessierten jetzt noch leichter, in die eigenen vier Wände zu kommen – mit dem Haspa BaufinanzFinder.

Für eine Immobilienfinanzierung mit der Haspa gab es schon immer gute Gründe: Sie ist der größte Baufinanzierer in der Metropolregion Hamburg, verfügt über mehr als 90 Immobilienspezialisten vor Ort, hat eine ausgezeichnete Baufinanzierungsberatung (Note „sehr gut“ im bundesweiten Bankentest), ein vielseitiges Partner-Netzwerk und hilfreiche Services wie den Haspa Heimvorteil. Diese objektunabhängige Finanzierungsbestätigung wurde als innovatives „Finanzprodukt des Jahres“ ausgezeichnet. Und jetzt gibt es noch „die Kirsche oben auf der Torte“: „Wir erweitern unser eigenes Finanzierungsangebot um rund 300 seriöse Finanzanbieter aus ganz Deutschland. Die Kundinnen und Kunden bekommen also die beste Beratung und suchen sich die Konditionen nach ihren individuellen Rahmenbedingungen (wie Eigenkapitalhöhe, Höhe der monatlichen Rate, Vertragslaufzeit, Zinsbindung, Fördermittel etc.) selbst aus“, erläutert Dirk Aagardt, Immobilienspezialist bei der Haspa in Wandsbek. „Sie können sich im Beratungsgespräch bei der Haspa – vor Ort oder in einer Videokonferenz – entscheiden, ob sie eine Finanzierung von der Haspa oder über die Haspa möchten.“ In letzterem Fall berät die Haspa bis zum Vertragsabschluss und übermittelt dann sämtliche Daten und Dokumente an den ausgewählten Finanzierungsanbieter. Es müssen keine weiteren Gespräche mehr geführt und keine weiteren Vergleichsangebote eingeholt werden – denn die bekommt man direkt bei der Haspa. Die Kundinnen und Kunden erhalten eine ausgezeichnete Beratung mit der besten Finanzierungslösung – transparent und ohne viel Aufwand.

Immobilienspezialist Dirk Aagardt hat schon viele Interessierte in die eigenen vier Wände gebracht.

Die Nachfrage nach Immobilien in der Metropolregion Hamburg ist sehr groß und das Angebot begrenzt. Es ist nicht leicht, ein passendes Eigenheim zu finden. Deshalb unterstützt die Haspa ihre Kundschaft und macht es ihr bei der Suche nach der richtigen Finanzierung so einfach und bequem wie möglich.

„Von Altona bis Zollenspieker, von Wedel bis Geesthacht, von Langenhorn bis Neugraben, oder direkt hier in Wandsbek – egal wo Sie eine Wohnung oder ein Haus suchen: Mit der Haspa und dem BaufinanzFinder läuft die Finanzierung wie geschmiert. Und wir beraten Sie auch, welche Versicherungen Sie in welcher Phase auf dem Weg in die eigenen vier Wände benötigen“, betont Aagardt.

