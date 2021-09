Mit Sicherheit das Beste für Ihre Augen

Das Auge ist eines unserer wichtigsten Sinnesorgane – und so komplex wie kaum ein anderes. Farben, Kontraste, zwei- und dreidimensionale Wahrnehmung, wechselnde Lichtverhältnisse, unterschiedliche Distanzen: Mehr als zehn Millionen Informationen nimmt das menschliche Auge pro Sekunde auf und verarbeitet sie umgehend weiter. Allerdings ist jedes Auge so einzigartig wie ein Fingerabdruck, Sehbedürfnisse und Sehgewohnheiten unterscheiden sich von Mensch zu Mensch mitunter stark.

Damit aus zwei Brillengläsern bestes Sehen wird, ist viel Know-how und moderne Technik gefragt. Und genau das bieten die Augenoptikexperten des ZEISS VISION CENTER Hamburg: Sie haben sich ganz auf ZEISS spezialisiert – also auf die Marke, die seit jeher für Qualität und Präzision steht. Vom modernen Design über das Brillenglassortiment und die Hightech-Messgeräte bis hin zur umfassenden Beratung. Schon auf den ersten Blick wird klar: Hier ist geballte Sehkompetenz zu Hause.

Hochpräzise Vermessung der Augen für exakte Anpassung der Brille

In einem ausführlichen Gespräch ermitteln qualifizierte Experten Ihre persönlichen Sehgewohnheiten und Wünsche.

Für die richtige Performance der Brillengläser kommen im ZEISS VISION CENTER immer die aktuellsten Messsysteme zum Einsatz. Denn nur die hochpräzise Vermessung Ihrer Augen und die exakte Anpassung Ihrer Brille garantieren optimales Sehen. Das erleben Sie mit eigenen Augen bei der ZEISS Seh-Analyse: In einem ausführlichen Gespräch ermitteln qualifizierte Experten Ihre persönlichen Sehgewohnheiten und Wünsche. Dann bestimmen sie an verschiedenen aufeinander abgestimmten Gerätestationen Ihre persönlichen Augenmesswerte und finden mit Ihnen gemeinsam die richtigen Brillengläser für Ihren Bedarf. So misst beispielsweise der i.Profiler®plus 1.500 Punkte pro Auge in nur 60 Sekunden und erstellt ein genaues Sehprofil. Für Präzisions-Brillengläser, die nur für Sie gefertigt werden.

Worauf es beim Brillenkauf ankommt – demnächst im Gesundheits-Podcast der MOPO

Dieses perfekte Zusammenspiel aus Technik und Erfahrung garantiert Ihnen, im ZEISS VISION CENTER die besten und individuellsten Sehlösungen für Ihre Wünsche zu finden. Inhaber Michael Probst – Augenoptiker und Optometrist mit viel Erfahrung und Leidenschaft für gesundes Sehen – können Sie bald schon in unserem Podcast kennenlernen. Erfahren Sie, was ihn motiviert, welche handwerklichen Finessen in der Augenoptik heute gefragt sind und worauf es beim Brillenkauf ankommt.