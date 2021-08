Faszinierende Bilder: Wie Frauen vor, während und nach dem Orgasmus aussehen

Rio de Janeiro –

Das ist wirklich ein ganz besonderes Fotoprojekt. Der brasilianische Fotograf Marcos Alberti hat 20 Frauen vor, während und nach ihrem Orgasmus porträtiert.

Er fotografierte ihre Gesichter, während sie sich vor seiner Kamera selbst befriedigten.

„Dafür muss man erst einmal eine gewisse Vertrauensbasis schaffen“, erklärt der Brasilianer die besondere Herausforderung des Projektes.

Was sicherlich alle Frauen von der Teilnahme überzeugt hat: Alberti geht es dabei nicht um gestellte Pornografie, vielmehr möchte er mit seinen Bildern zeigen, wie ein echter weiblicher Orgasmus aussieht – im Gesicht. Der Rest des Körpers wird dabei nicht gezeigt.

Vier Bilder sagen alles aus

In vier Bildern hält er also fest, wie sich die Gesichter dabei verändern. Die Gesichtsausdrücke reichen von Angespanntheit und Nervosität im ersten Bild, dem langen – oder manchmal kurzen – Weg bis zum Höhepunkt bis zum wohligen Grinsen in der letzten Aufnahme.

Auf jeden Fall sind auf jedem einzelnen Bild Veränderungen festzustellen. Was sie aber alle gemeinsam haben: Jede Frau ist dabei einzigartig.

Sehen Sie hier einige der Bilder:

„Frei über die eigene Sexualität bestimmen“



Die Aussage hinter dem Projekt sei, dass jede Frau es verdient habe, über ihre eigene Sexualität zu bestimmen, egal wo sie her komme, sagte der Macher der „Huffington Post“. Frauen sollten sich durch das Projekt befreit fühlen und anfangen, über ihre Sexualität zu reden.

Das „O Projekt“ ist der Nachfolger des „Wein-Projekts“

Das „O Project“ entstand in Zusammenarbeit mit dem Sexspielzeug-Hersteller Smile Makers. Die Gründerinnen wurden durch sein letztes Foto-Projekt auf seine Arbeit aufmerksam. Beim Wein-Projekt porträtierte er seine Freunde während eines feucht-fröhlichen Abends. Er machte Fotos von ihnen vor ihrem ersten Glas Wein, nach dem ersten, dem weiten und dem dritten Glas. Mehr zu dem Projekt lesen Sie hier. (sar)