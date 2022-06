Hamburger Experte erklärt: Wir essen alle viel zu wenig

Wer Gewicht verlieren will, muss einfach nur mehr Energie verbrauchen, als man zu sich nimmt: Das gilt für die meisten Menschen als eisernes Abnehm-Gesetz. Doch Arlow Pieniak sagt: Das stimmt so nicht. Der Hamburger Gesundheits-Experte ist der Meinung: Wir müssten eigentlich alle noch viel mehr essen!

Kundinnen und Kunden von Arlow Pieniak reisen zum Teil hunderte Kilometer weit, um eine Anamnese im Eimsbütteler Studio des Gesundheitsexperten zu bekommen – wie zum Beispiel die Multi-Unternehmerin Madeleine Alizadeh aus Österreich. Aber auch die Hamburger Super-Influencerin Milena Karl, Model und Schauspielerin Melisa Dobric oder Revolverheld-Sänger Johannes Strate sind Fans des 45-Jährigen. Zehntausende folgen ihm auf seinem Instagram-Kanal.

Die MOPO-Reporterin erfährt beim Interview von einer ausgeprägten Gleichgewichtsstörung

Pieniak ist mehrerlei Hinsicht kein klassischer Fitness-Coach. Ihm geht es nicht darum, dass seine Klient:innen möglichst schnell Erfolge sehen, sondern dass sie nachhaltig ein gesundes Leben führen. „Wir holen jeden dort ab, wo er steht und arbeiten gemeinsam auf das hin, was er erreichen möchte“, erklärt er im MOPO-Gespräch.

Hier gibt’s nur 1:1-Betreuung: Bei „Work It Training“ gehen alle Trainer:innen intensiv auf die Kundinnen und Kunden ein.

Dafür brauche es zuallererst eine umfassende Bestandsaufnahme, sagt Pieniak. Und dabei kommt meist mehr raus als nur „Sie wiegen fünf Kilo zu viel“: Die MOPO-Reporterin erfährt beispielsweise bei einer Blitz-Anamnese während des Interviews, dass sie an einer ausgeprägten Gleichgewichtsstörung leidet – der Grund für eine hartnäckig schmerzende Stelle unterm rechten Schulterblatt.

„Wenn du deinem Körper zu wenig Energie gibst, fällt er automatisch in den Panik-Modus“

Was Pieniak herausfindet, ist oftmals jahrelang ignoriert oder nicht richtig behandelt worden. „Wo andere aufgeben, gehen wir weiter“, sagt der 45-Jährige. Manchmal mangele es schlicht am nötigen Wissen. „Die meisten Menschen, die zu uns kommen, haben bereits ein ausgeprägtes Körperbewusstsein“, erklärt er. Aber: „Sie hängen oft falschen Glaubenssätzen nach.“ So sei etwa die alte Regel: „Verbrenne einfach mehr Kalorien, als du isst“ völliger Blödsinn, sagt Pieniak.

Arlow Pieniak ist Personal Trainer mit jahrelanger Erfahrung in den Bereichen Bewegung, Ernährung und Schmerztheraphie. In seinem Studio in der Eimsbütteler Chaussee 66 können Kundinnen und Kunden mit ihm und seinem Trainer:innen-Team an ihrer Gesundheit arbeiten.

Abnehmen sei ein längerer, komplizierter Prozess, „bei dem ein Rädchen ins andere greifen muss.“ Der Experte erklärt es so: „Wenn du deinem Körper zu wenig Energie gibst, fällt er automatisch in den Panik-Modus: Evolutionär begründet geht es im Fall von zu wenig Energiezufuhr schlicht ums Überleben“, sagt Pieniak. In diesem Modus greife der Körper auf sämtliche Energie-Ressourcen zu, die er noch hat – als erstes auf die Muskelmasse, erst später auf überschüssiges Fett.

Das bewirkt dann aber genau das Gegenteil: Wer Muskelmasse verliert, verliert auch Ressourcen, um langfristig Fett zu verbrennen. Theoretisch müssten wir alle – jedenfalls diejenigen, die nicht an schwerer Fettleibigkeit leiden – also sogar mehr essen, um unseren Körper mit der notwendigen Energie zu versorgen, sagt der Experte.

Arlow Pieniak ist der MOPO-Fitmacher

Aber wie nimmt man dann ab? Pieniak erklärt es am Samstag in der „MOPO am Wochenende“. Als unser neuer Gesundheitskolumnist „Der MOPO-Fitmacher“ wird er künftig jede Woche aus seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz als Personal Trainer und Gesundheitsexperte berichten.

Sie haben eine Frage an den MOPO-Fitmacher? Schreiben Sie uns: fitmacher@mopo.de.