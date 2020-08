Darm-Bakterien auf Geschirrtüchern?: Diese Handtuch-Fehler haben wir alle schon gemacht

Handtücher gehören zu den größten Keimüberträgern im Haushalt. Doch gerade in Zeiten von Corona sollten wir ganz besonders auf Hygiene-Fallen achten. Das Online-Vermittlungsportal für Reinigungskräfte „Helpling“ hat die sieben größten No-Gos rund um die Verwendung, Reinigung und Trocknung von Handtüchern zusammengestellt.

No-Go 1: Handtücher zu selten tauschen

“Tauschen Sie alle Handtücher, egal ob im Bad oder in der Küche, mindestens einmal in der Woche aus!”, empfiehlt Reinigungsexpertin Roxanna Pelka von „Helpling“. Der Grund: Nicht immer waschen wir tatsächlich alle Bakterien von unseren Händen. Sobald diese in den feuchten Baumwollstoff geraten, vermehren sie sich rasend schnell und das Lieblingshandtuch wird zu Keimschleuder.

No-Go 2: Handtücher falsch trocknen

Nach dem Duschen sollten die nassen Handtücher nicht übereinander zum Trocknen aufgehängt werden. Die Nässe staut sich, das Trocknen dauert länger. Ein perfekter Ort für Bakterien und Keime. Expertentipp: Handtücher einzeln und komplett ausgebreitet aufhängen. Ein beheizter Handtuchhalter ist hier von Vorteil.

No-Go 3: Handtücher nicht richtig waschen

Nur bei mehr als 60 Grad werden die Bakterien auch tatsächlich abgetötet. Auch wenn die Handtücher so schön flauschig werden, auf Weichspüler sollten sie verzichten. Dadurch legt sich chemischer Film auf die Handtücher, wodurch sie ihre Funktionalität verlieren. Expertentipp: Einfach Essig verwenden, dass macht die Handtücher ebenfalls weich. Keine Sorge, der Geruch verfliegt beim Waschen.

No-Go 4: Zu wenig Handtücher in der Küche

“Benutzen Sie in der Küche unbedingt zwei Handtücher! Eins zum Hände abtrocknen und ein weiteres für das Geschirr.”, so die Reinigungsexpertin von Helpling. Studien zur Folge befänden sich auf 89 Prozent der Geschirrtücher krankheitserregende Darm-Bakterien.

No-Go 5: Ein Handtuch für alle Körperregionen

Für Gesicht, Hände und Körper sollten unterschiedliche Handtücher verwendet werden. So wird verhindert, dass Bakterien wie Darm-Keime oder Viren mit dem Gesicht oder den Schleimhäuten in Berührung kommen.

No-Go 6: Das Handtuch teilen

Jeder sollte seine eigenen Handtücher haben. Kommen mehrere Personen mit dem selben Handtuch in Berührung, steigt die Bakteriendichte drastisch an, die Hände werden so eher schmutziger als sauber. Jeder Körper besitzt eine eigene Hautflora, die durch körperfremde Bakterien gestört werden kann. Die Folgen: Unreinheiten oder sogar Schuppenflechten.

No-Go 7: Handtücher zu früh entsorgen

Nicht alles im Internet glauben: Gerüchteweise sollen Handtücher nach drei Jahren ausgetauscht werden. Dieses Gerücht stimme nicht. Handtücher können so lange genutzt werden, wie sie auch ihren Zweck erfüllen. „Sollte das Handtuch dünner werden und die Fasern an Struktur verlieren, ist es erst Zeit, es wegzuwerfen”, so Pelka. (sr)